El Frente Gremial Docente convoca una nueva semana de paro

Las entidades sindicales que conforman el Frente Gremial Docente en Chaco convocan a una nueva medida de fuerza consistente en el paro virtual de actividades, que implica la desconexión total de las actividades previstas en el marco del proceso enseñanza aprendizaje dentro del contexto atípico generado por la pandemia del COVID-19, para la semana próxima, a cumplirse desde el lunes 19 y hasta el viernes 23 de este mes y año, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y en todo el ámbito provincial.

“La medida obedece al reclamo de la docencia chaqueña a través del Frente, sin respuestas satisfactorias a la fecha desde el Gobierno para con el pago de la cláusula gatillo como corresponde, de manera retroactiva al 1 de abril, del 7,8 por ciento; al 1 de Julio del 5,8 por ciento más; a partir del 1 de octubre del 7,4 por ciento más, en concepto de aplicación de la cláusula gatillo de carácter trimestral y para la corrección del desfasaje por inflación en los porcentajes detallados, correspondientes al primer semestre, al segundo y al tercer trimestre respectivamente, haciendo un total a la fecha de un 21 por ciento de inflación reinante, que con el incumplimiento del Gobierno lo que hizo al día de hoy fue rebajar de hecho los salarios docentes en la Provincia del Chaco -vía inflación-, toda vez que lo único existente de pauta salarial para el presente año 2020, comprometido por el Gobierno a requerimiento del Frente Gremial, para que representara el piso de dicha pauta, es la cláusula gatillo”, explica la coalición de sindicatos de trabajadores de la educación chaqueña.

Las entidades del Frente ratifican la permanente denuncia realizada y de manera pública respecto del “ahorro brutal que ha generado el Gobierno a través de la cartera educativa en todo lo que va del año, con la no realización de las designaciones de suplentes e interinos, a costa de la fuente de trabajo y del salario de los docentes, como del derecho social a la educación, agravando aún el panorama con el dictado del Decreto 818/20 estableciendo la cobertura de suplencias superiores a diez días hábiles; el no dictado de resoluciones de afectación de cargos y horas para los quintos años de la escuela secundaria para los nuevos espacios, lo que redunda en el no cobro de haberes de los docentes involucrados en los mismos; por citar algunas de las tantas cuestiones con las que el Gobierno desde la cartera educativa ha generado ahorros millonarios; a lo que debe sumarse a la fecha aún lo no pagado de la cláusula gatillo comprometida por el propio Gobierno a los docentes a lo largo de lo que va de 2020 a la fecha”, plantean los gremios docentes.