Luz: "Si Capitanich aumenta la tarifa, habrá más pobreza y desempleo", afirma Peche

El presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, se refiere al anuncio efectuado por el gobierno provincial respecto del llamado a audiencia pública para el próximo 6 de noviembre con el fin de analizar el incremento tarifario en la facturación de SEChEEP.

Al respecto el titular de la bancada radical señala “El sistema de salud está al borde del colapso porque no hubo inversiones significativas, no aumentó salarios, no dio estabilidad laboral al personal precarizado, no asistió al sector privado que es el que carga sobre sus espaldas el titánico desafío de recuperar la economía, y como si esto fuese poco, Capitanich decide aumentar la tarifa de SEChEEP, lo único que va a conseguir es generar más pobreza y desempleo”.

“Capitanich y sus amigos no pagan la luz”

“Capitanich asfixia al que trabaja, al que produce, pero él no paga la luz que consume, la Casa de Gobierno adeuda facturas desde julio del año pasado, y en lo que va de este año ni siquiera figura facturación en el sistema de SEChEEP, solo una correspondiente al mes de agosto, y sus amigos piqueteros que están enganchados tampoco pagan, sacan a los piedrazos a los trabajadores de SEChEEP que van a hacer su trabajo”, apunta el tiular de la bancada radical

“Denuncias en la justicia, no en Facebook”

“Hasta 2.007 que gobernamos el Chaco, SEChEEP fue una empresa modelo en el país, superavitaria y sin deuda, Capitanich y Bacileff Ivanoff se van del gobierno en 2.008 dejando una deuda con CAMMESA de 800 millones de pesos, deuda que siguió creciendo durante la gestión de Domingo Peppo hasta superar los 11.000 millones de pesos, personalmente denuncié el desmanejo, denuncié los tarifazos ilegales, las refacturaciones mal hechas, denuncié a las autoridades de SEChEEP porque consideré que no cumplían con su deber de funcionario público, todas mis denuncias están radicadas en la justicia, no en los medios de comunicación o en Facebook como hacen algunos que pretenden despegarse cuando fueron parte responsable”, afirma Peche.

"Vaciamiento e intervención"

Peche sostiene que “vaciaron la empresa, nunca explicaron que se hizo con el dinero que todos los meses pagan los usuarios por el consumo, por los cargos fijos que aplicaron, que destino tuvieron los fondos que llegaron a Chaco por el programa de “convergencia tarifaria” que firmaron Capitanich y Bacileff Ivanoff para obras energéticas, a tal punto llegó el descalabro que en 2.015 ellos mismos tuvieron que intervenir la empresa”.





Página web de SEChEEP, con el listado de las facturas adeudadas por Casa de Gobierno

“Chaco la morosa”

“Pero el desmanejo nunca cesó, el año pasado con los legisladores de nuestro bloque tuvimos que viajar a Buenos Aires a pedirle al gobierno nacional que interceda ante Camessa para que no le corten la luz al Chaco por ser deudora morosa, y aprobamos un crédito en la Legislatura para que paguen la deuda, sin embargo nuevamente deben más de 7.000 millones de pesos a la mayorista”, expone Peche.

“Si yo fuese el gobernador”

“Insto al gobernador Capitanich a reflexionar, la crisis es muy profunda, quebraron decenas de emprendimientos, cerraron más de 500 comercios, los salarios están retrasados, este no es el camino, si yo fuese el gobernador haría un manejo transparente y austero del dinero de los usuarios, reduciría el gasto innecesario, le daría a los subsidios el destino que debieran tener, eliminaría los cargos fijos creados en 2009 para hacer obras que no se hicieron, la Casa de Gobierno, la residencia del gobernador y demás organismos públicos empezarían a pagar la luz que no pagan hace años, ese es el ajuste que hay que hacer, no al bolsillo de los chaqueños”, propone el presidente del bloque de diputados provinciales radicales.