Víctor Zimmermann: "No hay conectividad en todas las localidades, ni en todos los parajes, ni en todos los pueblos"

El senador Víctor Zimmermann manifiesta diferencias con las apreciaciones del jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien asegura que en Chaco hay 197.789 alumnos conectados a internet. Asegura que esto no es así porque no hay conectividad en todas las localidades, ni en todos los parajes, ni en todos los pueblos.

En el marco del informe ante el Senado del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el senador por el Chaco, Víctor Zimmermann, plantea cuestiones vinculadas con las comunicaciones en la provincia y la asistencia nacional por la sequía e incendios que afectan a los chaqueños.

"El informe del jefe de gabinete nos generó algunos interrogantes por lo que insistimos en el recinto con la necesidad de contar con mayores precisiones", indica el legislador chaqueño y asegura que "en estos tiempos de pandemia es un tema central para la Argentina, tanto para el sistema educativo como para la recuperación económica".

"En el informe aseguran que todos los alumnos que tienen celular acceden gratuitamente a internet para utilizar las plataformas educativas y que el Chaco, en este aspecto tendría conectado a 197.789 alumnos, esto significa que todos tienen conectividad", explica el senador nacional, pero advierte: "Yo quiero decirle, Sr. ministro, que esto no es así porque en nuestra provincia no hay cobertura en todas las localidades, en todos los parajes y en todos los pueblos".

"Respecto al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que administra el Enacom y que el informe de la Jefatura de Gabinete (pag.11 y pag. 605) asegura que al 31 de agosto tenía 14.367 millones de pesos, queremos saber ¿por qué no se ejecuta?", pregunta Zimmermann, a lo que acota su preocupación porque en el Chaco "se financia a una empresa estatal, con 163 millones de pesos, para implementar proyectos en 18 localidades donde hay pymes locales trabajando y que no acceden al mismo financiamiento estatal".

Sobre este punto, Zimmermann le pregunta a Cafiero si no creía que "puede llegar a ser una competencia desleal para esos emprendedores pequeños y medianos que hay en el interior de la provincia" y apunta que "según el informe que Usted me manda, no hay proyectos de despliegue de fibra óptica para El Impenetrable chaqueño, por eso quiero preguntarle si piensan hacerlo".