Amplio rechazo de organizaciones sociales a represión frente a Casa de Gobierno

Organizaciones sociales repudian, a través de un documento, “la represión llevada a cabo esta mañana frente a Casa de Gobierno dirigida por el subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial, Gustavo Olivello en la que detuvieron a Carlos Barraza del Movimiento de Trabajadores y Humildad, y Gustavo Garibaldi del movimiento Vientos de Cambio Peronista.



Gustavo Garibaldi, del movimiento Vientos de Cambio Peronista junto a Jorge Capitanich, en tiempos de campaña electoral

En ese marco, enfatizan la agresión hacia la subsecretaria de Derechos Humanos y Géneros, Nayla Bosch.

Más adelante, expresan: “Nada más lamentable, vergonzoso y peligroso, como ver a una mujer representante de los Derechos Humanos siendo violentada en presencia del subsecretario, designado hace pocos días, quién utilizó el mismo método de persecución hacia los manifestantes que nos remite a las nefastas épocas del año 2014 cuando estuvo a cargo de la gobernación el ex vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff.

Advierten que “estas acciones, en el marco de la pandemia del COVID-19, en la que se han agravado todas las emergencias que nos ha dejado el gobierno nacional anterior, en el que ha crecido el hambre, la necesidad de tierra, techo y trabajo, la quiebra de las PyMES y el poder adquisitivo de los y las trabajadoras, no se resuelven con represión, sino con respuestas concretas, tomando medidas que toquen los intereses de los que se han enriquecido sobre todo estos últimos años, e incorporarlos a los presupuestos nacional y provincial”.

“Las necesidades crecen en todos los sectores y crecerán las demandas de respuestas. Algunos apuntaremos a los sectores económicos y políticos que expresa el macrismo para tocar esos intereses y que no pague la crisis el pueblo”, anticipan. Y luego afirman: “Estos sectores se montan en el descontento con una gran campaña mediática e impulsan las movilizaciones anti cuarentena por diversos reclamos defendiendo a esos sectores minoritarios, ante cualquier medida que siquiera los roces y apoyan, el sedicioso levantamiento armado policial, acumulando en destituyentes planteos hacia el 2.021 siguiendo el camino de Bolivia”.

“En ese marco, designar a un reconocido represor popular es un serio error que traerá graves consecuencias aplaudido por los gorilas (SIC)”, alertan.

“Está en debate nacional y provincial el rumbo del Frente de Todos y el Frente Chaqueño, y de toda la sociedad de nuestra provincia y nuestro país, no animarse a tocar a esos que además trabajan para terminar con este gobierno, es un grave error que los fortalece. No estamos dispuestos a mirar que el rumbo es éste”, dicen. Y, finalmente, anuncian: “Daremos batalla para lograr una superior unidad en la diversidad para el verdadero rumbo que la realidad demanda, pero los tiempos de las necesidades no esperan y este debate lo daremos apoyándonos en el pueblo y en su protagonismo como siempre”.

Suscriben el documento de repudio: CCC Corriente Clasista Combativa- CTA de les trabajadores- CTA Autónoma Metropolitana- SITECh Federación- SITECH San Martín- CTA Autónoma San Martín- ATE Chaco- Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades UTrE-CTERA- UTrE CTERA San Fernando- Secretaría General de la FUNE- Secretaría de la Mujer de UPCP- Mesa Multisectorial Feminista- Somos Barrios de Pie- FNC Federación Nacional Campesina- Consejo de Recuperación Territorial de Miraflores- H.I.J.O.S. Regional Chaco- Red por el Derecho a la Identidad Chaco- Mesa Juvenil Marcha de la Gorra- Las mariposas agrupación Feminista Quitilipi- Comisión Vecinal Barrio los Teros- Colectiva Maira Benitez. Villa Ángela- Multisectorial por la Memoria de Sáenz Peña- Sindicato Amas de Casa de la Provincia del Chaco- Colectiva Ñeras- Identidades Diversas Chaco- Frente de Géneros Unidxs y Organizadxs Chaco- Elena Corregido- AGRUPACIÓN MUNICIPAL 8 de Noviembre- Al Fin Justicia- UMEL Unión de mujeres en Lucha- Prof Miguel Szabó Referente de 100x100 diversidad y derechos- Frente barrial 19 de diciembre- Frente unidad y compromiso Quitilipi- Frente Patria Grande- Mp la dignidad- Avance popular- MTL Chaco- Ateneo feminista- Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres. Chaco- Alina Hemilce Benedí Isnardo DNI 23.273.637- Sandra Ortiz- María Paz Estigarribia 33.925.752- Comité indígena (Fontana)- Mala Junta Plataforma para una nueva mayoría- Juana Azurduy- Irrompibles Chaco- Organización Eva Pueblo- Mujeres Peronistas con Cristina- Scalabrini Ortiz- Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha. María Belén Sequeira Falchini 36.020.541- CEPA Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista- Colectivo Ni Una Menos Resistencia- Unidad Ciudadana Chaco- Partido Frente Grande- Partido Proyecto Popular- Kolina- Colectivo Nacional- Partido del Trabajo y del Pueblo- Partido Comunista Revolucionario- senadora nacional María Inés Pilatti Vergara- diputada provincial Tere Cubells- diputado provincial Rodolfo Schwartz.