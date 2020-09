En recuerdo de Adolfina Mondín

“Ante la noticia del fallecimiento de Adolfina Mondín, madre de José Viñuela, quería no solo dar las condolencias sino recordarla como la conocí para que su desaparición física sea solo eso y nos quede en nuestra memoria y corazón los mejores recuerdos:

Corría el año 76, plena dictadura, vivíamos más escondidas que otra cosa, yo tenía 5 años mi hermana Patricia 10; costaba ser como todos los niños ; cruzamos a Capital Federal con identidades falsas ya que mi familia era perseguida por razones políticas”, recuerda Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano.

“De esa época, los mejores recuerdos fueron las selvas misioneras; específicamente El Salto del Tabay, creo que así se llamaba . Allí fuimos con los Lisboa, cuadrillas; mi madre y mi padre recién salido de estar detenido por defender presos políticos. En ese contexto familiar, la conocí a Adolfina, era una señora grandota de voz fuerte e imponente; hablaba un montón y tenía algo que me apasionaba, como se expresaba, su firmeza pero sobre todo la expresión”, rememora la dirigente social. A lo que seguidamente afirma: “Me encantaba escuchar las discusiones políticas de los adultos y Adolfina era la persona que más me atraía por su inteligencia y el manejo de la palabra”.

“En esa época, se discutía política con mucha pasión pero respeto y siempre a pesar de la época y persecución, con alegría, un chiste caía siempre sobre la mesa y las moralejas para nosotros, los más pequeños. La recuerdo junto a mi madre, hablándole mucho; su risa fuerte cuando a todos los niños y adolescentes de las familias que estábamos juntos nos revisaban la cabeza por los piojos y mi madre, también de carácter fuerte se enojó y afirmaba que a sus hijas no la iban a revisar porque no tenían. La asamblea familiar en los Saltos misioneros ganó. Nos revisaron y creo que teníamos al tatarabuelo de los piojos, siempre en un marco de humor, en un país donde la muerte era lo normal. Recuerdo a Adolfina sentada en una silla mirando como un artista ejemplar Colorín pintaba mi retrato y sus dichos que en ese momento no entendí: ‘Marcela tiene la expresión de la tristeza con tan pocos años’, ...de seguro habíamos tenido allanamientos; dos veces detenido mi padre; estuve con mi madre en la calle cuando levantaban en un Falcon a una colega de mi padre y mi madre corría deseperada y tanto más de seguro estaba triste y mucho a pesar de la edad, a pesar del entorno que trataba de darnos esa alegría que nos robaron los genocidas en ese tiempo y que fue muy difícil de recuperar. Adolfina, como mi madre eran personas de carácter fuerte pero a la vez aguerridas únicas que marcaron una época de resistencia, que nos dieron protección que nos dieron amor; formación, pero sobre todo un hogar”, evoca Acuña aquellas vivencias que marcaron a la hoy líder de Mujeres al Frente.

“Mi recuerdo hacia ella; a todas esas mujeres, a las hermanas Lisboa que siempre estuvieron en los momentos más difíciles y a Colorín el gran pintor que dejó en un cuadro el recuerdo de aquella niña en épocas oscuras, donde el ser feliz era un delito de lesa humanidad. A todas ellas, a todos gracias por no haber claudicado, gracias mis respetos por siempre están en mi memoria y en mi corazón pero sobre todo en cada acto de amor y lucha que hacemos hoy”, recapitula la referente de Mujeres al Frente.

“Adolfina como mi madre, se fueron en septiembre mes de la primavera de segura serán las mejores flores”, reflexiona Acuña.