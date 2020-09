La Legislatura este miércoles 23, vuelve a sesiones ordinarias

Luego de 6 meses de sesiones extraordinarias impuestas por la pandemia de coronavirus, la Cámara de Diputados del Chaco sesionará de manera ordinaria por tercera vez en lo que va del año. Será este miércoles 23 de septiembre, a las 11, en el recinto de sesiones Deolindo Felipe Bittel ubicado en Brown 520.

A las 10.45 está prevista una sesión especial para dar el acuerdo a las designaciones de funcionarios de las distintas áreas del gobierno provincial, la cual es convocada para que los diputados traten los distintos expedientes y den el aval legislativo a esos nombramientos.







Labor Parlamentaria

En la tarde de este martes, se lleva a cabo la reunión de Labor Parlamentaria, de donde surgen los temas que serán abordados por el Cuerpo en la sesión de mañana. El encuentro es presidido por el titular de la Legislatura, Hugo Sager, junto al presidente del interbloque Frente Chaqueño Juan Manuel Pedrini, y a los diputados Livio Gutiérrez, Gladis Cristaldo, Alicia Digiuni, Teresa Cubells, Clara Pérez Otazú y Jéssica Ayala llegaron al consenso de los 14 puntos que van a tratar en la sesión ordinaria.



“En la sesión de mañana vamos a tratar 14 temas, dentro de los cuales tenemos la ratificación de los convenios firmados con las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero por los bajos submeridionales como punto primero a ser tratado luego de la sesión especial; la cuestión ambiental también estará presente con el tratamiento de una ley que propicia la modificación de la Ley de Biocidas; abordaremos la materia de salud a través de una iniciativa que busca declarar la emergencia por COVID-19 en todos los geriátricos públicos y privados, así como la adhesión a una Ley nacional de Fibrosis Quística y a otra que propicia la adhesión a la posibilidad de dar recetas electrónicas por parte de los profesionales médicos”, repasa el diputado Juan Manuel Pedrini.



También en materia ambiental se abordará un proyecto que busca “establecer que por cada nacimiento en el departamento Almirante Brown, deberán plantarse 10 árboles”.



A la vez, formará parte del temario “una iniciativa de quita del Impuesto a los Sellos a todos los monotributistas que sean beneficiarios de créditos otorgados por el gobierno nacional a tasa cero”, adelanta Pedrini y detalla que además en la sesión ordinaria tratarán “la creación del observatorio de pymes, así como la posibilidad de establecer la paridad de género en la Defensoría del Pueblo”.

También buscarán los consensos para aprobar “un tema importante para toda la comunidad indígena, y que está relacionado a la prórroga de las elecciones del Idach”. “Las etnias qom, wichi y moqoit no van a poder ir a elecciones en el mes de noviembre como estaban previstas, por la pandemia. Es una situación muy difícil porque están en distintas localidades de la provincia, y los candidatos van a tener que recorrer toda la provincia y algunos pueblos están cerrados, no van a poder ingresar a esas localidades. No se puede hacer una elección de estas características, por lo tanto, hay consenso en que las mismas se van a suspender, y hay tres fechas posibles. Lo más factible es que se busque el consenso durante la sesión de mañana”, detalla Pedrini.

Medidas de bioseguridad



En el recinto de sesiones se respetarán las normativas de bioseguridad preestablecidas para proteger a todos quienes se desempeñan en la casa de la democracia. Así, se guardará la distancia establecida de dos metros, tanto en los lugares destinados al personal como también en las bancas que ocuparán los legisladores. Cada espacio de trabajo tendrá el correspondiente recipiente de alcohol para la limpieza constante de manos, superficies y teléfonos celulares.

Con la transmisión del audio desde la página oficial de la Legislatura se podrá seguir en vivo el debate en esta sesión.