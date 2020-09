Los creadores de este emprendimiento cultural son Lucio Sodja y Sandra Bogado, pareja desde hace 25 años y con un hijo de 23 años que toca la guitarra.

Maracuyá, un espacio pensado para la música y la cultura

Interesados por conocer los comienzos del espacio que recibe a artistas de la provincia y de otros países, La Revista del Chaco dialoga y sigue con atención los pormenores del trabajo de Lucio y Sandra, a lo lo largo del tiempo.

La Revista del Chaco : ¿Cómo surge Maracuyá y a qué se debe el nombre?

Sandra Bogado : - Fue la primera plantita que creció en el terreno, entonces conectamos con esa planta que estaba sola y nadie le dio artículo. Se pronuncia mburucuya, y Maracuyá es una castellanización de la palabra guaraní, para que sea fácil de pronunciar para las personas nos quedamos con ese nombre.

El nombre del espacio fue con el objetivo de generar un espacio físico, para albergar actividades culturales, primero empezamos con música. El primer ciclo fue Música Mestiza .

Lucio Sodja : - La planta de Maracuyá estaba en el lado del escenario que habíamos improvisado y la música que se hace en el Maracuyá es para venir a escuchar, es de cualquier género, la persona puede venir a sentarse y escuchar. Buscamos que la música tenga el atractivo musical , puede ser chamamé, jazz, rock y blues. Pasaron por aquí todos los estilos musicales y artistas, no solo de nuestra región , de otras provincias y países como Cuba Venezuela y Paraguay. Buscamos propuestas que no son las masivas y que siempre dejen algo.

SB : - Nosotros tenemos las puertas abiertas siempre. Yo recuerdo las postas que tenían Belgrano y el General San Martín, en donde había lugares por donde pasar , entonces nos imaginamos que el Maracuyá es eso, todos los viajeros que andan haciendo algo de música y si se cruzan por la ciudad, y si nosotros tenemos el espacio disponible, abrimos el show. Hay veces que llaman para actuar y en ocasiones piden fecha .





Las candomberas, colectivo femenino en el Centro Cultural Maracuyá.

LRCh : ¿Qué destacan los artistas del Maracuyá?

SB: - Lo que destacan que es abierto de todos los géneros, pero un lugar chico, una sala en el que entran 80 personas. Además, contamos con una galería y un patio.





Patio del Centro Cultural Maracuyá.





Lo que les llama la atención es como la gente puede estar escuchando el show en mesas, a veces abrimos el bar con comidas muy sencillas, es un menú único y la gente no habla cuando está ocurriendo el show .

LS : - La gente viene a escuchar música no a comer , el interés está en la música. Eso le llama la atención a los artístas, que generalmente el ruido de la conversación de la gente es más fuerte que la música.



Los primeros músicos que tocaron en el lugar eran nuestros amigos , entender que para el músico es un momento sagrado cuando toca y el público entendió eso. Al principio cuando todos entramos en ese código no entregamos comida cuando comienza el show .



LRCh : La gente lo tomó bien, hubo buena reciptividad?

LS : Si porque la gente viene a disfrutar de la música en vivo y disfrutar del artista y en donde suceden cosas distintas.

SB : - Se pone la mesa hacen los pedidos , todo se para al momento del show y al finalizar se pone música ambiental y ahí si se retoma la cena. En ese momento funciona como bar.

Estamos en un barrio residencial y tenemos un horario que nos impusimos, a las 02.30 cerramos el acceso de la gente. El espacio Maracuyá funciona más como una sala con un anexo de gastronomía, por ejemplo un amigo tiene un negocio de comidas, Macedonio, y trae su menú reducido, eso nos soluciona porque es algo que no hacemos. Lo que nos gusta es la música y lo que tenga que ver con yoga.

LRCh : Estos shows musicales fueron antes de la pandemia?

LS: - Sí claro porque los del macrismo se ocuparon de devastar a los mecenas de la cultura y se notó en todos los circuitos de bares culturales. A consecuencia de esto el público fue mermando, porque no daba para ir y sentarse en un bar , pero estuvimos trabajando bien desde el 2016, 2017 y 2018 pero más espaciados en el tiempo .



Mientras, estuvo funcionando bien tuvimos buena afluencia de público y números artísticos , tenemos una buena técnica en la sala para que el sonido sea impecable, eso nos permite hacer buenas grabaciones de los shows en vivo, de buena calidad, buenas luces , buena acústica y se escucha con buen volúmen abajo del escenario, no hace falta subir a nadie . Está pensado en un lugar para el artísta y para el público y lograr de esa manera que sea una buena experiencia .

LRCh : ¿Cuentan con camarines?

SB : - Hay un camerín , tenemos un lugar multifuncional no es un camerín específico, pero hay una sala que está detrás del escenario que cuando no hay show se usa para dar las clases de música. Ahora no realizamos clases presenciales pero empezamos a dar clases por zoom y Lucio es profesor de piano. Probablemente el mes de octubre empecemos las clases de batería y el profesor de guitarra es Sebastián Llano .

LRCh : ¿Reciben el apoyo del gobierno actual?

LS : - Si del Instituto de Cultura yo estuve haciendo un taller virtual de improvisación y composición. También en la página del Maracuyá en Facebook hay un video en donde se ven las actividades realizadas mediante el mecenazgo .

Por parte de Nación tuvimos la ayuda para los gastos fijos del trimestre , nos viene bien porque las facturas siguen llegando y la actividad está cero.

LRCh : Respecto a los impuestos, las facturas de luz hubo incrementos?

SB : - La luz es uno de los gastos fijos más fuertes, porque tenemos equipos de aires acondicionados que son utilizados para la sala climatizada , pero la ventaja que tenemos con otros emprendedores culturales es que el local es nuestro. Respecto a los impuestos municipales no tuvimos ayuda, sí de Provincia y de Nación, pero no del Municipio.



LS : - Nos arrancó la cabeza el Municipio.

SB : - Nosotros no entramos en ninguna promoción de política cultural en esta gestión, pero si en la anterior en un show creativo para niños.

Antes hacíamos shows los jueves, viernes y sábados con gastronomía. Nosotros vamos reciclándonos, porque es una forma de mantener activo el centro cultural.



Las clases las hacemos por zoom y las de yoga con videos, todo el tiempo estamos reinventándonos, porque eso es lo que tiene la movida cultural. Estas propuestas son de gestión privada e ir viendo lo posible, antes hacíamos muestras de esculturas.

Nuestra sala es adaptable sacamos las mesas donde se arma el bar, lo sacamos del circuito y ahí se arma la muestra de las esculturas . Se trata de ir cambiando los espacios en función de las actividades, que van ocurriendo y que son posibles en esta temporada.

LRCh : ¿Cómo se conocieron y cuánto hace ?

SB: Hace 25 años que vivimos juntos, yo fui con mi amiga a un show y ahí lo conocí.

Yo escuchaba rock nacional o los temas de Luis Miguel en ese momento, y Lucio tenía una banda de jazz, un jazz difícil de acceder por ahí, para mí era difícil porque era un género que yo no escuchaba

Lucio Sodja : - Se hizo pasar por mi novia para no pagar la entrada - risas -. En ese momento tocaba jazz de los repertorios de las décadas de los 50',60' y 70'.



Ahora tengo una banda trío Guau Trío, con música del litoral.

La idea era al comprar el terreno trabajar en nuestro barrio Villa Ercilia y tenía fama de un lugar muy peligroso. Hace 20 años que vivimos acá y fuimos apostando que toda la cultura podía ocurrir no solo en el centro sino también en el centro.

LRCH : ¿Viven en el Centro Cultural Maracuyá?



SB : - No, vivimos en frente del Espacio Maracuyá.



El Centro Cultural Maracuyá es nuestro, compramos el terreno y lo construimos.

Al principio cuando colocábamos en la publicidades barrio Ercilia la gente no venía , ahora mencionamos solo Resistencia. Después, se enteraban y venían con miedo. También fue así como decir en este barrio vas a ver un buen show de chamamé en Villa Ercilia y si te animas a venir vas a ver que pasa lo mismo en cualquier parte de la ciudad, es un barrio como cualquier otro, ahora tenemos pavimento. Trabajar lo barrial. Toda la gestión del pavimento la hice yo con una vecina.



A partir de tener el centro cultural, apostamos no solo a vivir en el barrio sino a hacer cosas por el barrio .

Hubo un taller de música para chicos, cuando comienza el ciclo sale el profesor que tiene un proyecto de mecenazgo y recorre el barrio, allí conoce a las familias. También va a la escuela y habla con la directora y el profesor de música, entonces los chicos vienen y tienen clases gratis.

Ese proyecto de mecenazgo tiene mecenas como auspiciantes y se renueva todos los años.

Este año en la pandemia completamos uno de los murales.

El segundo mural y hay expectativas para poder terminarlo, está en la planta alta de uno de los salones de yoga y se lo ve desde la vereda .



El primer mural que pintamos hace unos años fue en un paredón en el barrio, pero se tienen que dar las condiciones no solo los fondos para poder pintar sino que llegue el artista indicado para pintar. Hace tres año svino el Bloco de Girasoles, es como una escuela de zamba mini actuaron en la vereda cuando se inauguró el pavimento , cada tanto hacemos una movida para despertar al barrio. Es una manera de ponerle pilas al barrio para que se den cuenta que aquí también ocurren cosas de música para chicos, es toda una vivencia barrial.

Poder salir de tu casa con tu cuadernito sin la necesidad de tomar un colectivo para poder venir y la mamá lo mira de la esquina, eso es una gran experiencia para los chicos.