Extendiendo redes solidarias

En estos tiempos difíciles surge la solidaridad de distintos sectores que se hacen eco de las necesidades de familias, en cualquier punto de la Argentina. En este caso, la Fundación Abrazo Solidario recibe donaciones de mercaderías, alimentos no perecederos, leche en polvo y pañales para niños, de personas y empresas. Lo recibido es enviado por camión al interior de la provincia del Chaco.

Belén Lacci es uno de los miembros de Abrazo Solidario que colabora hace tres años y brinda detalles a La Revista del Chaco del trabajo mancomunado que realiza en la zona oeste de Buenos Aires (Merlo).





Belén Lacci, miembro de Abrazo Solidario concede la entrevista a La Revista del Chaco.

Al visualizar el flyer en el perfil de la fundación en Facebook que invitaba a colaborar con una rifa solidaria preguntamos a Belén de qué se trata y cómo trabajan para ayudar a las personas necesitadas.

La Revista del Chaco: ¿De qué se trata la rifa solidaria?



Belén Lacci : - Nosotros ayudamos a algunas familias en casos puntuales. Tenemos un proyecto que es el de padrinazgo, desde la página del Facebook pedimos madrinas y padrinos para niños, que tienen dificultades físicas y recibimos ayuda mensualmente de todo el país con los medicamentos, los pañales y la leche.

Hacemos hincapié en los niños que tienen dificultades físicas , sin embargo no podemos hacer casi nada de lo que hacíamos habitualmente, como la campaña de útiles que la hicimos en febrero, en vez de marzo para no andar en el comienzo de clases para juntar útile y calzados para los chicos. Por el tema de la cuarentenas no pudimos hacer otras actividades y viendo que esto se prolonga decidimos enviar un camión con mercaderías, leche y pañales, que es lo básico que se está necesitando allá.



La Revista del Chaco: ¿Tienen sede y cómo financian los costos?

BL : - Nosotros solemos hacer eventos con bailes de folclore, bachata y salsas y cantantes durante la fiesta. Ofrecemos cenas anuales con bingo, y con esto del aislamiento no podemos hacer nada, por eso decidimos hacer una rifa online con medios de pago como Mercadopago y por transferencia bancaria para que todo el país pueda colaborar . En realidad vamos a ayudar a varias familia, no es a una puntual y en el caso que si sea puntual Ariel López y Mónica Frías los hacen llegar. Ellos allá hacen un relevamiento, de la situación de las familias y se encargar de repartir porque los conocen a todos.



No tenemos una sede, un lugar físico. En todos estos años cada vez que se hacía una campaña para juntar donaciones alquilamos depósitos o en nuestras casas. Tenemos un compañero que vive en el centro de Merlo, tiene una escuela de baile quien nos ayudó mucho para juntar cosas y a hacer eventos. Las reunions la hacíamos en el salón de baile o en el Club del Rayo de la localidad, en la que hicimos muchos eventos, una vez al año para recaudar .

LRCh : ¿En qué otras localidades acercan ayuda?



BL : - También ayudamos a Napenay, Sáenz Peña y con Nora Aste ayuda a Las Palmas, La Leonesa y a otras localidades, pero enviamos a Tres Isletas y desde ahí se va repartiendo

LRCh : ¿Qué es Abrazo Solidario y cuándo comienza a funcionar?

BL : - Abrazo Solidario comenzó en el 2014 en Merlo (Buenos Aires ) como un grupo de amigos, uno de nuestros compañeros viajó a Chaco él solo con otro grupo. En ese momento conoció a Ariel López, que es nuestro anexo en Tres Isletas, es un maestro rural . Él contó la situación del pueblo, entonces cuando volvió nuestro amigo Rubén se juntó con sus amigos y les propuso una forma de poder ayudar a través de Ariel y de su mujer ,que son maestros rurales. Así empezaron a juntarse amigos con ropas, calzados ly alimentos para enviar.



Ariel López, maestro rural de Tres Isletas (Chaco) y voluntario de Abrazo Solidario.

Después se hizo otro grupo en Resistencia, capital del Chaco y el nexo que tenemos ahí es la doctora Aste quien ella junto a sus colegas envían donaciones a Resistencia, La Leonesa, Las Palmas y lugares cercanos, de medicamentos y mercaderías a través de ella.

Hay otro grupo en Usuhaia, que a pesar de la distancia nos envían donaciones, y hacen transferencias para colaborar con los distintos eventos y proyectos que vamos teniendo en el año. En total somo cuatro grupos.

En el 2018 pudimos constituirnos como asociación civil con domicilio en Tres Isletas .

LRCh : Al ser muchas las actividades que realizan para recibir los donativos, ¿cómo se organizan para hacer los envíos?

BL : - En los primeros años se pagó un flete, un camión para enviar las donaciones que era bastante costoso. Después, se consiguió un contacto de una empresa que trabajan en distintas provincias y vienen a descargar en Buenos Aires, trabajan con carbón, entonces le pedimos como favor que lleven las donaciones a Tres Isletas . Eso fue muy importante porque era muy caro para poder enviar el camión, ya que había que hacer bastantes eventos para poder recaudar y las encomiendas son solo en cajas de bananas y cobran por encomienda entonces es carísimo.

LRCh :¿Se suman comercios para donar?

BL :Nosotros, siempre buscamos la ayuda de todos los que conocemos de acá en zona oeste de Buenos Aires, sino a través de las redes sociales y nos contactan personas, particulares y comercios para hacer las donaciones, en este caso la empresa Comodín de Buenos Aires y va a ser la tercera vez que nos va a donar los pañales para adultos.

LRCh : ¿Se suman voluntarios ?



BL : - Si. El año pasado hicimos un reclutamiento, lo que pasa es que la gente tiene mucha voluntad y le gusta ser parte. Lo primero que hacemos es explicarles como trabajamos y crear grupos de whatsapp. La verdad es un lío, porque el celular suena todo el tiempo y nos llegan distintos casos. Nos comunicamos con los maestros de Tres Isletas, con la gente de Resistencia y de Usuhaia.



Por ahí, la gente se da cuenta que no estaba preparada para ser parte activa del grupo, pero ayuda de otra forma hace transferencias o junta alguna donación.

LRCh : ¿Piensan reclutar nuevamente? ¿Cómo lo hacían antes?

BL : - sÍ, está la idea de volver a hacer un reclutamiento de personas para incorporar nuevos integrantes, pero de la zona oeste porque las distancias se complican. Han venido gente de Capital Federal que son dos horas de viaje y debemos reunirnos . Nosotros todos somos de zona oeste o de cercanias.



Nora Aste es doctora reumatóloga, atiene su consultorio en Resistencia, allí vive hace muchos años, es de Buenos Aires y estudió medicina en Capital Federal y se recibió, después fue a vivir a Resistencia con su marido. Ella tiene muchos pacientes, y conoce a mucha gente, tiene contactos en Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas, colegas que nos envían medicamentos., ella es muy importante para nuestro grupo.





Nora Aste, reumatóloga y voluntaria de Abrazo Solidario.

Lo último que hizo Nora Aste con esto de la pandemia que no se podía hacer nada hizo dos charlas a través de Zoom y la auspiciaba un laboratorio, y con la cantidad de dispositivos que se conectaban a la charla sobre COVID-19, uno le podía hacer preguntas y ella respondia. Se junto determinada cantidad de dinero y ella donó a Abrazo Solidario., con eso pudimos hacer la biblioteca junto con Espacio Globabl Agro y para dar talleres de capacitación a la comunidad.

LRCh : ¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario?

BL : - Nuestra página principal es Facebook con 27 mil seguidores de todo el país y cuando publicábamos mencionábamos el lugar, pero no tenemos una sede un lugar físico. En todos estos años cada vez que se hacía una campaña para juntar donaciones hemos alquilado depósitos o en nuestras casas.

Hay compañeros que se incorporaron gracias a las reuniones en donde pedíamos colaboradores.



LRCh : ¿Para colaborar a dónde hay que contactarse?

BL : - Para colaborar están publicados los flyers en las cuentas de Facebook Twitter e Instagram. Menciona los medios de pagos, entre lo que figura Mercadopago o transferencia bancaria. Sabemos que hay personas que no manejan las redes sociales o estos medios de pagos, lo que hacemos es que si la mayoría es de Tres Isletas o lo conocen a Ariel, a Mónica o a Nora le damos un número de contacto, el mío para que a través de Whatasapp puedan contactarse.

LRCh : ¿Belén como te integras al espacio de Abrazo Solidario?



BL : - Yo los conocí en el 2018 a través de unos vecinos que formaron parte del grupo. Ahora ya no están por sus temas personales, que a veces se complica y no se puede seguir, pero colaboran sin ser miembros activos.



Los conocí a través de una de las cenas solidarias que se hacía en el Club del Rayo, y fui a algunas de las reuniones en donde pedían para ingresar nuevas personas .



Somos 60 personas activas entre Usuhaia, , Tres Isletas y Resistencia.

La fundación Abrazo Solidario empezó en 2014, hace seis años también que enviamos un camión anual y una cena anual.

Todos los años nos juntarnos para plantearnos qué vamos a hacer el año siguiente, con proyectos y esperamos poder cumplirlos.

Tuvimos proyectos, en donde apadrinamos a niños para que puedan conocer la costa argentina, gracias a las donaciones de la gente los hemos llevado a conocer el mar .



También, llevamos sanitarios en zonas rurales, en donde la gente no tenía ; reconstruimos casas de los niños, colocando agua potable , perforaciones y acercamos filtro de agua potable , a través de una manguera que potabiliza el agua, para que sea apta para el consumo en Tres Isletas, en el caso del niño Jeremías que tenía leucemia y que ahora está curado.