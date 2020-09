Indignación del personal del Perrando: Solo un pan de refrigerio por persona

En el marco de las visitas que periódicamente realiza a hospitales y centros asistenciales de la provincia, el diputado provincial Alejandro Aradas expresa su indignación por la situación que vive el personal del hospital Perrando a quienes se les raciona el refrigerio permitiendo un solo pan por persona.

Al ver un cartel en el área de guardia, el diputado provincial Aradas manifiesta su malestar. “Es indignante, no solo deben trabajar en condiciones desfavorables, en situación de precarización, bajo amenazas, persecución y destrato sino que ahora también les racionan el refrigerio a quienes deben permanecer horas y días enteros al frente de esta batalla contra la pandemia COVID-19, mujeres y hombres agotados, trabajando al límite de su resistencia física y psicológica, a los que arriesgan su vida en esta pandemia contra el COVID19 les dan un pan por persona, ni en las cárceles dan un pan por persona, pero a salud pública sí”, expresa su malestar Aradas.



El legislador lamenta la situación que se vive en la provincia del Chaco.“Tenemos una provincia enferma, que no le da importancia a la salud pública y a su personal, durante meses los diputados del oficialismo se negaron a tratar proyectos que presentamos con el objetivo de mejorar la situación del sistema sanitario, está claro que no tiene voluntad de hacerlo, nos han conducido a una provincia sin valores, en la que no importa el profesional de salud, ni el docente, ni el personal de seguridad, pero sí es importante y se dan respuesta surgentes a los piqueteros dueños de esta provincia porque son los amigos electorales del gobierno”, plantea el legislador radical.