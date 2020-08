"Todos se tiran la pelotita", dice desconsolada la mamá de Gustavo Barrios; y reclama: "Necesito que el Gobierno del Chaco me ayude"

“Por más que tengan plata los voy a vencer hasta llegar a la Justicia y lloro porque no aguanto más, soy una madre que pide por su hijo”, dice entre lágrimas, Mirta Mambrín, la madre de Gustavo Barrios, el muchacho que está desaparecido desde febrero cuando con un grupo de jóvenes fueran en lancha hacia el arenal que se forma frente a las costas correntinas

La desconsolada madre muestra su molestia con la actitud de los funcionarios chaqueños. “Todos se tiran la pelotita tanto el ministro de Gobierno como la secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez”.

En esa línea, continúa con las críticas hacia la conducción provincial. “Necesito que el Gobierno del Chaco me ayude porque es un manoseo hacia las personas, hacia las madres que tienen a sus hijos desaparecidos me atendió el ministro de Gobierno hace 15 días pero es lo mismo que no me haya atendido nadie”, se queja.



Mirta Mambrín quiere Justicia para su hijo, Gustavo Barrios

De todos modos, reconoce el aporte de la Fundación Saúl Acuña y valora el “apoyo incondicional” de las agrupaciones Mujeres al Frente y Unión y Compromiso, ambas del Movimiento Socialistas Emerenciano en la búsqueda de su hijo.

Luego, la madre de Gustavo Barrios vuelve a plantear que el Gobierno del Chaco hace “un manoseo hacia las personas, hacia las madres que tienen a sus hijos desaparecidos”. Así es que en relación a la reunión que mantuviera hace dos semanas con los funcionarios chaqueños expresa: “Me atendió el ministro de Gobierno hace 15 días pero es lo mismo que no me haya atendido nadie, lo que me dijo es que me iba ayudar . También pedí un aporte una ayuda económica para pagar al mèdico forense y el abogado”. Lo que considera es “muchísima plata” que dice que no está en condiciones de pagar. Por ello, reclama asistencia. “Para eso esta el Gobierno porque hay una ley vigente que en casos especiales ellos me tienen que ayudar porque no pido para ir a una fiesta”, deja en claro.



La esperanza de los padres de Gustavo Barrios de encontrar con vida a su hijo, Gustavo Barrios

Con el dolor por dentro pero saliendo al frente ante todos los micrófonos, dice: “Hace 6 meses y cuatro días que mi hijo está desaparecido y gracias a la abogada que yo puse en Corrientes la causa avanzó bastante porque solo había la declaración de los cinco chicos que estuvieron con mi hijo ese día . Lo que avanzó es porque la abogada le pidió informes al fiscal de Corrientes para saber qué hizo él”.

En referencia al cuerpo que apareció hace dos semanas en el río Paraná, a la altura de Empedrado, la madre de Gustavo es terminante: “el cuerpo que apareció todavía no tiene identidad”.

Es fulminante al mencionar los mecanismos de protesta que piensa hacer en caso de mantenerse la actual actitud del Gobierno chaqueño. “Vamos a seguir con las protestas, si es necesario vamos a hacer marchas, hasta llevar el caso a nivel nacional. Si estamos aquí ahora es porque se está jugando con la necesidad de la gente , no son humanos son fríos a estos reclamos”, dispara.

Además, Mirta vincula lo que le ocurrió a su hijo con el narcotráfico. “Daniel Esteban es narco y hace trata de personas, no tengo miedo de decirlo, vende autos, casas y estuvo preso, por eso declararon que mi hijo se cayó al agua”, tira con energía.

Asegura que la causa volvió a moverse con su nueva abogada, Sonia Beatriz López, que es de Corrientes. Y luego su reclamo a la Justicia: “Les pido que me digan la verdad, porque no es posible que no le hayan secuestrado los celulares a los amigos que iban en la lancha”.

Le pido a la Justicia la verdad que me digan qué pasó con mi hijo porque no puede ser que ni siquiera le hayan secuestrado los celulares a los amigos todo esto está en el aire y ellos tranquilos".

Vuelve e intensifica sus planteos al mandatario chaqueño: ”Tengo incertidumbre, sin saber donde está, sin saber qué hicieron con él, es peor que saber si está muerto. Por eso le ruego, le suplico al gobernador que me atienda porque no doy más porque todos los días es levantarse y esperar a que llegue mi hijo.”

A la par los padres de Gustavo, la agrupación Unión y Compromiso del Movimiento Socialista Emerenciano marca un férreo acompañamiento al pedido de Justicia. “Lo que hacemos es ver si tenemos que hacer alguna medida polìtica con una marcha con estudiantes del secundario de otras escuelas y de universidades por fuera de la agrupación van a sumarse”, confirma César Sena, joven referente de la organización social.

Vinculan este caso con el de Facundo Astudillo. ”Este miércoles se enviaron las muestras de ADN que se encontró el 15 de agosto y se envió a la antropologìa forense de Buenos Aires. Es un caso muy similar, ya que ese chico no se suicidó, no se ahogó”, descarta totalmente cualquier intento suicida. “Lo que se ve es la impunidad que tienen las personas que lo mataron”, remata .