Los insumos médicos aumentaron el 400 por ciento aseguran en FEMEChaco

La Federación Económica del Chaco asevera que los insumos médicos no tenían precios de referencia desde el inicio de la pandemia del COVID- 19, y en algunos casos aumentaron hasta un 400 por ciento.

Desde la Federación Médica del Chaco hacen una evaluación del abordaje que se da a la pandemia del COVID- 19, en la provincia

Remarcan desde la institución de galenos “la colaboración de médicos, profesionales y todo el personal que trabaja en las diferentes instituciones de Chaco”.

Destacan que “en la provincia no se infectó ningún colaborador. Se respetó rigurosamente el protocolo de seguridad y extremamos al máximo los cuidados con nuestra gente”, afirman en FEMEChaco

“Todos estamos aprendiendo de forma rápida e intensiva cómo asistir a los pacientes COVID-19 de la forma más eficiente; y esto sucede no solo en nuestro país sino en todo el mundo. No se sabía cómo actuaba este virus, qué esperar de él, por eso fue tan contradictorio todo. Fue (es) un aprendizaje sobre la marcha. Se analizaban las novedades que se observaban en los diferentes pacientes: nuevos signos y síntomas; medicamentos que servían para unos no eran eficaces para otros, diferentes reacciones según patologías asociadas de cada paciente”, exponen desde la federación.

Explican después la mirada que tienen los mèdicos que se han enfrentado a esta enfermedad. “Descubrimos que el COVID-19 produce una explosión inflamatoria que puede darse en diferentes órganos (pulmones, riñón, corazón). Surge una respuesta híperinmune contra el cuerpo, por eso se vuelve tan difícil determinar signos/síntomas y asociarlos rápidamente con la infección de este virus”, comentan.

Asimismo indican que “en las instituciones de FEMEChaco asistimos a pacientes menos graves, con algún nivel de infección, pero también recibimos pacientes críticos provenientes del sector público”.

“Atendimos satisfactoriamente a la población afectada. Siempre tuvimos por lo menos 4 o 5 pacientes COVID-19. En todos los casos (pacientes de nuestras instituciones y del ámbito público) cubrimos los costos de internación”, aseguran desde la entidad.

Además afirman que “en los últimos tiempos observamos que la curva de contagio está descendiendo (40 días entre contagios). Esto es una buena noticia, que contribuye a poder atender a los pacientes sin inconvenientes”, consideran.

Precisan la modalidad que implementan ante los casos positivos. “Lo que en nuestras instituciones hicimos con los pacientes que daban COVID-19 positivo fue poner en marcha un protocolo exhaustivo de seguimiento. Primero, aislamiento en la casa. Monitoreo telefónico diario para analizar la evolución de síntomas de cada uno. Al agravarse el caso, acudir a una institución de salud para recibir los cuidados correspondientes. Según nuestra experiencia, en una semana a 10 días se observa la mejora de estos pacientes”, aseveran en FEMEChaco.

Por otra parte, en lo que se refiere al apoyo que necesitan los trabajadores de la Salud, remarcan que “es muy importante la asistencia psicológica, ya que desde que llegan hasta que se van viven en un entorno de crisis y emergencias difícil de procesar. Esto agota. Y se necesita gente que esté con ánimo para ayudar y asistir a los pacientes”.

Además, se refieren al abastecimiento de los materiales para los tratamientos. “Cuando comenzó la pandemia no había precios de referencia. Incluso, llegaron a aumentar hasta en un 400 por ciento, según el insumo”, especifican

.

”Al principio de la pandemia, los grandes fueron el abastecimiento de alcohol y barbijos profesionales; insumos de primera necesidad que fue muy difícil conseguir”, detallan desde FEMEChaco.