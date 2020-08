Diputados provinciales radicales alertas ante denuncias contra la Policía del Chaco

Diputados provinciales radicales expresan preocupación por la situación que afectara al ex sargento de la Policía del Chaco, Cristian Acosta. quien renuncia aduciendo persecución y hostigamiento por parte de sus superiores.

Diputados provinciales de la UCR expresan preocupación por la situación vivida por el ex sargento de la Policía del Chaco, Cristian Acosta, efectivo que prestara servicio en la comisaría de Ciervo Petiso y presentara su renuncia aduciendo persecución y hostigamiento por parte de sus superiores luego de denunciar al intendente y presidente del Concejo Deliberante de esa localidad por supuestas irregularidades en un operativo de control de ingreso a la localidad en el marco de los protocolos COVID-19 vigentes.

Los legisladores radicales exponen la situación del ex sargento Acosta . “Hemos escuchado su testimonio, reviste gravedad institucional ya que relata haber vivido un proceso de persecución y hostigamiento que termina con su renuncia, todo por el solo hecho de realizar su trabajo que no es otra cosa que hacer cumplir la Ley, estando a cargo de un operativo sobre ruta 30, Acosta no permitió el ingreso de personas provenientes de Resistencia a Ciervo Petiso, tal cual lo establecen sendos decretos provinciales y ordenanzas municipales que determinan los protocolos en el marco de la pandemia COVID-19”, precisan los representantes legislativos de la UCR.



“Nos preocupan sobremanera hechos de estas características porque alimentan el halo de impunidad que se vislumbra en el país y la provincia, no queremos una vara que mida la administración de justicia para poderosos y otra para el ciudadano que sale todos los días a ganarse el pan y desempeña su trabajo con honestidad, no debemos dejar pasar por alto este tipo de actitudes porque ponen en peligro el sistema democrático y las garantías republicanas”, subrayan los legisladores radicales.