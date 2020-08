Reforma Judicial: Para Zimmermann, "el Gobierno Nacional sale con la billetera a hacer trueque"

El senador Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio) cuestiona la reforma judicial y expresa su anhelo de que "los Gobernadores no se dejen extorsionar y que el kirchnerismo no consiga los votos" para aprobarla. Además discute al artículo 72 que "intenta ponerle una mordaza a la prensa".

En declaraciones radiales, el senador chaqueño estima que "una reforma de tanta profundidad y de tanto impacto, no se puede aprobar en estos términos, sin un debate profundo y con acuerdo de todos los sectores”. Al respecto, indica que "una de las cosas que necesita la Argentina es seguridad jurídica y previsibilidad para que vuelvan los inversores, no los extranjeros sino los argentinos que tienen, según cálculos de especialistas, miles de millones de dolares en el exterior o debajo del colchón".

En relación a las negociaciones que el Gobierno Nacional mantiene con los Gobernadores, Zimmermann sostiene que "lo que están haciendo ahora, porque no les dan los números, es el famoso 'poroteo', donde se sale con la billetera a hacer trueque". En tal sentido acusa: "Si sos un Gobernador y necesitás una obra, te ofrecen esa obra, que de otra manera es imposible hacerla, y te dicen claramente: 'si acompañás tenés la obra, si no acompañás, no la tenés'".