La mamá de Gustavo Barrios se esperanza en encontrar con vida a su hijo

La dirigente de la agrupaciòn Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Emerenciano, Marrcela Acuña, afirma que “salió una informacion falsa sobre la posibilidad de que sea Gustavo Barrios un cuerpo aparecido en el Rio Paraná”.



“Su mama tiene su posición. Por lo general las mamás cuando se trata de nuestros hijos/as no nos equivocamos”, considera la dirigente social.



A través de un video, Mirta Mambrín, madre de Gustavo Barrios, expresa: “para todas las personas que me están llamando y mensajeando que se queden tranquilos que el fiscal se apuró para sacar esta información para sacar la fottito de mi hijo en todos los medios de comunicación y qué casualidad que él se apuró por sacar la información antes de que esté el forense, cuando no es nada seguro porque todavía no tiene nada del forense y algo muy grave es lo que hizo porque hasta que no esté lo del médico forense y me muestre el cuerpo de mi hijo así yo puedo decir ese es mi hijo”.

Mirta Mambrín, mamá de Gustavo Barrios

“Él siempre me quiso cerrar la causa, cuando él nunca quiso que se investigue porque para eso está el fiscal para investigar y de entrada me quiso cerrar la causa tampoco no me entregó las pertenencias de mi hijo y ahora rápido sale sin tener ninguna información”, acusa la mamá de Gustavo.

“Tengo una madre de 79 años enferma y todos mis familiares que me llaman desesperados, también todos los amigos de mi hijo llamándome de todos lados si es verdad y ni siquiera tenía la parte forense, ni idea pero quédese tranquilo que todos los que me están llamando y me mensajean esto va a salir a la luz, se va a saber la verdad y voy a hacer justicia como corresponde y que mi hijo va a aparecer sano y salvo, va aparecer”, dice mostrando confianza en su esperanza. Luego, señala: “No importa que todos me traten de loca, mi hijo va aparecer sano salvo y el fiscal va a tener que, retractarse de lo que dijo y eso es reservado para que sepa que él tiene un cargo importante eso es reservado y yo me tuve que enterar a través de los medios de comunicación”.