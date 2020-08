Mujeres al Frente reivindica solidaridad con afectados por injurias

“Me dijo una vez mi viejo 'se prohibe lo que no se conoce', creo que en estos tiempos vamos un poco mas haya de las prohibiciones caemos en las estigmatizaciones reiteradas.para.deslegitimar al otro con o sin mala intención. 'Piqueteros de mierda, negros de mierda, tirenle una pala, planeros,: etc etc”. Y si pasamos alotro plano , los piqueteros te obligan, o sea que si trabajan y concretan obras es porque andamos con un látigo y así nos convertimos rapidamemte.en explotadores de personas ( negros de mierda que no quieren trabajar), apareciendo entre otras diferentes clasificaciones como: hacen casas, pero explotan gente, las venden, las hacen mal, le.sacan plata etc, etc”, asevera Marcela Acuña, dirigente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

“Esa es la lógica permanente, de las redes sociales, somos los señalizados por un circulo mediatico que instala esas caracterizaciones en las redes sociales nadie lo pone a los Macri en el mismo plano, es más Macri es el ejemplo a seguir, nadie muestra las consecuencias del plan económico y sus responsables, los miles de desocupados, y generaciones de desnutridos, y jóvenes sin futuro, nadie cuestiona porque el poder mediatico es eso, justamente el poder de ser una mierda y mostrarlos como flores perfumadas”, dice la dirigente social.

“Se perdió la objetividad en materia periodística todos quieren ser Lanata y viven pegados a un estilo de periodismo barato.que forma una sociedad sin espiritu critico real”, afirma Acuña.



“La crítica es buena, pero cuando caemos en la utilizacion de la injuria como mecanismo de informar vamos sembrando un autoritarismo legitimado por personas que ignoran la.realidad.Hablamos de los jóvenes pero cuando toman protagonismo hay un ataque sistematico hacia ellos, no midiendo las consecuencias”, indica la referente de la organización fememina del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

Más adelante, expresa: “repudio totalmente esa acción permanente de determinados portales, una cosa es la critica, otra es la ofensa publica permanente”.

Así también, aclara: “No voy a reproducir en mi muro, ninguna ofensa personal a nadie, ni de nadie, porque no admito, esa lógica tipico de las personas que se creen superiores al estilo Hitler y que por lo general se escudan en falsos conceptos religiosos”.



“Soy católica, creyente tengo mucha fe, y esa misma fe es la que ilumina mi andar y no me permite ofender y sí defender a cada persona cuyos derechos son vulnerados, por la sencilla razón de que estoy en un espacio.donde vivimos soportando estigmatizaciones de todo tipo de los poderosos. Estoy convencida de que el verdadero cristianismo que nace de los profetas, de Jesús de Nazareth es el ejemplo del socialismo que necesitamos para ir modificando la sociedad capitalista”, afirma.

“La solidaridad siempre nunca el silencio, lucha politica sí, ofensas personales no, hay mucho por luchar, no tengamos posiciones macristas de permitir los ataques personales a nadie. Por eso siempre estaremos abiertas a la solidaridad de todos aquellos que son atacados en sus derechos, jamás seremos indiferentes porque sencillamente somos Mujeres al Frente del movimiento Socialista Emerenciano”, reafirma.