¿Cómo gestionar el préstamo para docentes para adquirir PC?

“A partir del próximo viernes 31 de julio, los docentes beneficiarios del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), podrán comenzar la gestión del préstamo para la adquisición de equipamiento informático a través de la página web del Banco Nación”, explica esta entidad bancaria nacional a través de un comunicado

“El trámite se inicia en la web de la entidad, www.bna.com.ar. Una vez que accede a la página, deberá seleccionar el banner “Programa PC Docentes”, ingresar el CUIL y el correo electrónico y posteriormente se procederá a la validación de la identidad”, detalla el Banco de la Nación Argentina.

Luego afirma: “Cumplidos los requisitos solicitados, se aprobará el préstamo; se informará el monto y deberá elegir la sucursal de preferencia donde continuar la gestión. Además, desde el sitio web, le mostrará el MarketPlace para seleccionar la computadora o equipamiento informático de su preferencia”.

Más adelante, especifica que “recibirá el contacto desde el Banco Nación para asignarle un turno para la firma de la documentación, reconfirmar el producto seleccionado que recibirá en su domicilio”.

Cabe recordar que “los préstamos son de hasta 100.000, a una tasa de interés del 12 por ciento y podrán pagarse en 36 cuotas”.

Compartimos las prieguntas frecuentes para comenzar la gestión de tu préstamo.

¿A partir de cuándo puedo ingresar mi solicitud de préstamo?

Desde el viernes 31/07 podrás ingresar al Banner exclusivo para el Programa PC Docente desde la página web del Banco.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Conforme los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación de la Nación, podrán acceder al presente programa los docentes de nivel inicial, primario, medio y superior no universitario de todas las modalidades, que se desempeñen en establecimientos de educación pública, de gestión estatal o privada de todo el país, siempre que los solicitantes se encuentren incluidos en la base de datos de perceptores del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). No podrán solicitar el crédito los docentes que: a) encuentren usufructuando licencias por enfermedad, largo tratamiento, cargo de mayor jerarquía, y/o cualquier otra justificación o franquicia que implique en los hechos la no prestación del servicio al momento de solicitar el crédito; y b) perciban un ingreso promedio en los últimos tres meses, por todo concepto, superior al equivalente a CUATRO (4) salarios mínimos vitales y móviles, con el objeto de facilitar el acceso de docentes a la adquisición de dispositivos tecnológicos que se encuentren en las escala de ingresos base y media. Asimismo, deberán cumplir con las condiciones crediticias fijadas por el Banco.

¿Tengo que ir a la sucursal para solicitar mi préstamo?

La solicitud se inicia exclusivamente a través de nuestra página web, ingresando en el banner del programa. En caso de resultar aprobada la misma, te contactaremos desde la sucursal que elegiste para finalizar el trámite.

¿Cuándo debo elegir el equipo?

El equipo deberá ser elegido desde el “sitio de compras” del programa al momento de ingresar la solicitud del préstamo vía web.

¿Puedo comprar más de un equipo o ingresar más de una solicitud a mi nombre?

A los efectos de facilitar el acceso al programa a la mayor cantidad de beneficiarios, se puede ingresar una única solicitud por docente para la compra de un solo equipo.

¿Cuánto tiempo tardan en responder mi solicitud?

La resolución de la solicitud web será inmediata. En caso de ser aprobada, la sucursal que elegiste se pondrá en contacto con vos para finalizar la operación.

¿Qué documentación tengo que presentar?

Solo tenés que presentar tu DNI cuando te citemos desde la sucursal..

¿Qué computadoras puedo adquirir?

Dependiendo de la calificación crediticia, vas a poder seleccionar tu equipo dentro una amplia gama de productos con un valor de hasta 100.000 pesos. Para conocer los modelos disponibles del programa, deberás ingresar al enlace correspondiente al “sitio de compras” del programa.

¿Una vez seleccionada la computadora en el sitio de compras del programa tengo asegurado el acceso a ese equipo?

A partir de seleccionado el producto en el sitio de compras del programa tendrás asegurado el acceso al mismo durante 7 (siete) días corridos. Superado ese plazo se podrá elegir el mismo u otro producto al momento de presentarse en la sucursal, sujeto a disponibilidad.

¿Cómo recibo mi equipo?

Una vez finalizado el trámite en nuestra sucursal, recibirás el equipo en tu domicilio en un plazo de hasta 10 (diez) días hábiles. El envío es totalmente gratuito.

¿Los préstamos tienen tasa fija o variable?

Los préstamos tienen tasa fija. Para consultar las condiciones de la tasa podés ingresar a la página web del Banco.

¿En cuántas cuotas puedo pagar?

Todos los préstamos tienen un plazo único de 36 meses.

¿Se puede adelantar cuotas y/o cancelar el préstamo en forma anticipada?

Si, podés hacer cancelaciones parciales y/o totales sin costo alguno en cualquier momento del préstamo.

¿Cuál es el sistema de amortización del préstamo?

El sistema de amortización es francés.

¿Qué costos incluye el préstamo?

La cuota del préstamo incluye capital, interés e IVA sobre intereses. Se deberá tener presente que en algunas jurisdicciones, podrá percibirse al momento de la liquidación del préstamo el Impuesto de Sellos, el cual no se encuentra incluido dentro de las cuotas a pagar.

¿Cómo pago la cuota?

La cuota se paga con descuento en Caja de Ahorros o Tarjeta de Crédito del Banco de la Nación Argentina.

Si no tengo Caja de Ahorros o Tarjeta de Crédito en BNA, ¿puedo acceder igual?

Sí, podés ingresar la solicitud aunque no seas cliente del Banco. Una vez que cuentes con nuestra aprobación, te vamos a solicitar que gestiones el alta de la Caja de Ahorros gratuita a través de nuestra APP BNA, en forma previa a la presentación en la sucursal para agilizar la atención en la misma. Para conocer más sobre esta acción, por favor hacé click en el siguiente Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=s7vMtRCKidc