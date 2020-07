Preocupación por el nivel de movilidad, en el inicio de la Desescalada

El gobernador Jorge Capitanich convoca este martes a intendentes del Área Metropolitana del Gran Resistencia, a la ministra de Seguridad, el jefe de la Policía del Chaco y miembros del Comité de monitoreo y evaluación de la emergencia sanitaria. En la oportunidad, los intendentes expresan preocupación por el grado de movilidad que se vivió en el Gran Resistencia, el pasado fin de semana, en el inicio del plan de Desescalada.

“Apelamos a la responsabilidad individual y comunitaria, para que los comercios, las industrias, la producción, los trabajadores y trabajadoras independientes y de oficios, puedan continuar trabajando y se reactive la economía. Hay que ser solidarios, si no tenemos que movernos por razones esenciales, debemos quedarnos en nuestras casas y cumplir las normas para evitar los contagios”, asegura el primer mandatario provincial.

Acompañan al gobernador Jorge Capitanich; los intendentes de Puerto Vilelas, Victor Rea; de Fontana, Patricia Rodas; de Barranqueras, Magda Ayala y de Resistencia, Gustavo Martínez. Participan también la ministra de Seguridad y Justicia. Gloria Zalazar; el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; el subsecretario de Transporte, César Frugoni y los miembros del Comité de Seguimiento, José Luis Cramazzi, de la Federación Económica de Chaco y el diputado provincial Luis Alberto El Halli Obeid, del bloque Pro de la Legislatura chaqueña.

Capitanich enfatiza en que las restricciones y medidas se deben tomar puertas adentro, y desestimar las reuniones familiares y partidos de fútbol en los barrios. “Estamos ante una pandemia que se lleva vidas todos los días, por lo tanto, es necesario el cumplimiento estricto, no hay medidas caprichosas, todas las medidas que proponen los especialistas son en base al entendimiento de que la agenda sanitaria es prioridad”, remarca.

Por último, el gobernador asegura que los indicadores epidemiológicos continúan en descenso “pero la batalla no está ganada, es una pandemia compleja”, afirma. Tras lo cual, recuerda: “si miramos al mundo, se ha demostrado que vencer la pandemia implica estar unidos y solidarios, para que el que no trabaja, pueda trabajar. Hay que hacer un uso muy responsable del marco regulatorio, porque si no lo hacemos, perjudicamos a los que más necesitan”, finaliza.



Por su parte, el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, expresa que la preocupación es poder garantizar la continuidad del plan de desescalada. “Todos estamos muy entusiasmados de volver a la nueva normalidad y trabajar para que la actividad económica retome su volumen y necesitamos que esta actividad, no se vea afectada por el esparcimiento y el uso del espacio público porque eso pone en riesgo la posibilidad de que muchas personas puedan llevar el sustento a sus casas”, asevera. A lo que acota que “la continuidad va a depender de cómo nos comportemos en el respeto de las pautas”.

El intendente de Puerto Vilelas, Víctor Rea, se muestra muy preocupado por la circulación de personas que hubo el fin de semana. “El cuidado es responsabilidad de cada persona, debemos ser solidarios y comprender que hay muchas personas que necesitan salir a trabajar para traer en plato de comida a su casa”, sentencia.

En esa línea, solicita los vecinos que respeten las normas de cuidado para frenar la propagación del COVID 19. “Los trabajadores de la salud y de la seguridad están muy cansados, llevan muchos días trabajando a destajo para cuidar de la sociedad, lo que sucedió el pasado fin de semana fue una falta de respeto, principalmente, para ellos”, apunta.

Al igual que sus pares, la intendenta de Fontana, Patricia Rodas solicita a los vecinos cumplir con las normativas sanitarias vigentes para poder seguir con el Plan de Desescalada propuesto por los gobiernos provincial y municipal y respaldado por un amplio sector organizacional y civil. “El virus sigue entre nosotros, salgamos a relajarnos, pero respetando el tiempo y las normas de seguridad sanitaria dictadas”, plantea y asevera que espera que no se repita la imprudencia que tuvo lugar este fin de semana.

Quien también se muestra preocupado por lo ocurrido, fue el presidente de Federación Económica del Chaco, José Luis Cramazzi, quien indica que se entiende el cansancio de las personas pero que luego de tanto esfuerzo apela a la responsabilidad social. “Las imágenes de parques desbordados de personas, reuniones sociales, campeonatos de fútbol no pueden tener más lugar en Gran Resistencia es necesario comprender que seguimos con circulación viral”, sostiene.