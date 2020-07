El Frente Gremial Docente advierte sobre posible no reinicio de las clases

El Frente Gremial Docente advierte sobre el posible no reinicio de las clases. Reclama el pago de la cláusula gatillo y plantea que no han recibido convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.

El Frente Gremial ratifica el reclamo por el pago de la cláusula gatillo de lo contrario no hay vuelta a clases ni siquiera en forma virtual.

Estos sindicatos aguardarán el pago de esta cláusula hasta el mediodía del viernes próximo, último día del receso escolar de invierno dispuesto por el Gobierno Provincial. Cuestionan que hasta el momento no hay convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, además plantean que no se ha resuelto una deuda con los docentes.

Existe malestar en este sector por no ser convocado mientras observan las reuniones pre –paritarias que van manteniendo otros sectores. “Asistimos a diario a la convocatoria al dialogo a los distintos sectores de la sociedad, aún a reuniones de carácter físico, menos al sector de los trabajadores de la educación, poniéndose de manifiesto una vez más cuál es el lugar que ocupa la educación del pueblo en las prioridades del Gobierno”, manifiesta.

“El Gobierno adeuda a los docentes chaqueños el pago de la cláusula gatillo en un 7,8 por ciento retroactivo al 1 de abril último, con la incorporación correspondiente de dicho porcentaje al valor del punto, -de corrección por desfasaje por inflación del primer trimestre del año en curso-; del mismo modo que con los sueldos del presente mes de julio debe prever la incorporación de prácticamente un 6 por ciento al valor del punto desde el primero de este mes, en concepto de aplicación de la cláusula gatillo para corregir el desfasaje por inflación del segundo trimestre”, expresa

El Frente Gremial Docente subraya que “la cláusula gatillo impulsada por las organizaciones sindicales del mismo y lograda en medio del duro conflicto educativo en el Chaco en el transcurso del año 2.019, es absolutamente innegociable, tal como le consta al mismo Gobierno que asumió el compromiso de establecerla como piso de la pauta salarial para este año 2020, a requerimiento del Frente. Del mismo modo que asumió la deuda que comenzaba a adquirir con los educadores chaqueños por el incumplimiento del pago de la cláusula en cuestión, en la última reunión de política salarial y condiciones de trabajo, cuyo cuarto intermedio lejano no volvió a reanudarse por decisión política del propio Gobierno”, remarca.

Rechaza el Frente Docente, “el desinterés y la desvalorización de la loable tarea docente puesta de manifiesto de parte del Gobierno y en particular de la cartera educativa, no desconociendo que el incumplimiento a la fecha del pago de la cláusula gatillo representa un verdadero retroceso en la política salarial para el sector docente eternamente postergado. Sabe mejor que nadie, que el 90 por ciento de los docentes del Chaco estamos sumidos debajo de la línea de pobreza. En el semestre transcurrido no solo han mantenido congelados nuestros magros sueldos, sino que los han reducido, rebajado en no menos de un 13 por ciento”, plantea.

Advierte finalmente “Si no hay respuesta concreta al reclamo, el viernes se anunciarán las medidas de no reinicio”.

El Frente Gremial Docente está integrado por ATECh; Federación SITECh; SADOP; SETPROCh; UGrBi y UTrE- CTERA.