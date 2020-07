Venta de pizzas en el barrio Emerenciano con fin solidario

El martes 21 Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano organiza la venta de pizzas para recaudar fondos, para los estudios médicos a de un militante del barrio Emerenciano. Solicita colaboración por no poseer la persona obra social.

Marcela Acuña referente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano (MSE )comparte que “el martes 21 de julio realizaremos la venta de pizzas, para que el compañero Alarcón pueda hacerse sus estudios, ya que está confirmado la presencia de un tumor, de tamaño considerable en el riñon.

"El compañero no tiene obra social, y tampoco queremos que termine en el hospital sabiendo de la situación que dia a dia se vive en ese espacio publico", explican desde la organización.

Con la finalidad de que este pedido de solidaridad sea masivo explica: “ Para los que no lo conocen hicimos este pequeño video. Y aquellos que si lo conocen les pido que viralicen la actividad . Debemos vender 500 pizzas y lo debemos lograr . Hoy Alarcón podemos ser todos. Simboliza a aquellos compañeros que por no acceder a su obra social mueren en los hospitales en condiciones no dignas Ayudemoslo”, expresan.

Para realizar el pedido comunicarse a los números 362415029/3624068267.