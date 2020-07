Peche: "Es un despropósito pretender cobrar más impuestos en plena pandemia"

El ex intendente de Sáenz Peña, y actual presidente del bloque de diputados de la UCR,Carim Peche, con el acompañamiento de los legisladores de su bancada, presenta un proyecto de Ley a fin de dejar sin efecto el régimen de contribución por mejoras establecido en la Ley 102-K para las obras realizadas por la Dirección de Vialidad Provincial en las rutas 9 y 3. Así mismo intereses, recargos y accesorias que hubiesen generado su liquidación y definido de acuerdo a la norma en cuestión. El legislador explica que motivó la iniciativa las Resoluciones 2.012 y 2.013/20 de la Administración Tributaria Provincial (ATP) por la cual se hicieron llegar cédulas de intimación de pago a productores de la zona.

Consultado al respecto, Peche señaló que “Es un despropósito pretender cobrar más impuestos en plena pandemia, de la crisis no se sale castigando al que produce y genera empleo como es el sector productivo y el sector privado en general como pretende el gobernador Capitanich, porque no dejemos que confundan a la gente, independientemente de la Ley el hecho de que hoy se los intime responde exclusivamente a una decisión política del gobierno provincial, tanto el director de ATP como de Vialidad Provincial son funcionarios políticos”.

“La provincia ha recibido muchísimo dinero en estos meses, cerca de 10.000 millones de pesos por mes por todo concepto, coparticipación, asistencia del tesoro nacional, fondos extraordinarios por pandemia, sin embargo no se ve reflejado en mejores resultados en la salud pública, en asistencia al sector del comercio, productivo, pymes, autónomos, cuentas del destino del dinero público”.

Mayoría automática oficialista

Finalmente, Peche llamó a la reflexión: “No somos gobierno, no podemos tomar decisiones que competen al Poder Ejecutivo, sí podemos proponer soluciones a través de leyes y lo hacemos, pero somos 10 legisladores contra 22 del oficialismo, para llamar a sesión extraordinaria se necesitan 11 firmas y para aprobar una Ley se necesitan 17 votos, dependemos de la mayoría automática del oficialismo, así como este proyecto hemos presentado muchos otros para asistir al sector privado, pero no podemos avanzar, por lo tanto una vez más apelo al sentido común, a la solidaridad y responsabilidad, se viven tiempos muy difíciles y lo que se viene en materia económica y social no es para nada alentador, no es momento de personalismos sino de convocar, escuchar y ver cómo entre todos salimos adelante”, asevera Peche.