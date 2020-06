IFE: Este viernes 24, entregan las tarjetas de débito, en Colonia Popular

Como la mayoría de actividades económicas, debido al confinamiento a nivel mundial el negocio de las loterías se ha visto bastante afectado. Puede pasar inadvertido por no tratarse de un producto de primera necesidad. Sin embargo, trajo revuelo por las consecuencias derivadas de la interrupción del servicio. Tal vez para las personas que no jueguen a menudo, no sea de vital importancia, pero aquellos jugadores que se sabían ganadores de millones de pesos o dólares y de repente no podían conocer la fecha de cobro del monto sí se preocuparon, lo mismo que aquellos que compraron boletos para sorteos que se cancelaron.