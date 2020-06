Grupo ENHASU pide a Salud asistencia de ambulancia y medicamentos para hospital de El Sauzalito

El Grupo ENHASU solicita al Ministerio de Salud de la provincia de Chaco, Argentina, su urgente ayuda para el hospital “Arturo Illia” del municipio de El Sauzalito, Departamento de General Güemes. "El primer caso detectado de COVID-19 en este lugar fue trasladado a Juan José Castelli con deterioro del sensorio e insuficiencia respiratoria, en la única ambulancia que tenía hasta ayer, y cuyas condiciones mecánicas no son las óptimas para ningún tipo de traslado en ese terreno, debido a su antigüedad y el estado general del vehículo, desde el momento incluso que esa ambulancia llega a remolque a El Sauzalito", detalla la organización humanitaria.

“Los medios de comunicación locales sostienen que la coordinadora de la Región Sanitaria V, Fabiana Rambados confirmó que está en camino la ambulancia que funcionará en este hospital, pero lo que no se confirmó es si ese vehículo con tracción 4x4 y el estado del mismo, teniendo en cuenta los caminos que deberá atravesar para realizar los traslados de cualquier paciente en esa zona. Esta situación pone en riesgo de vida a las personas que son trasladadas, sin que el personal de la salud que los acompaña pueda hacer demasiado ya que tampoco son ambulancias con equipamientos de mediana o alta complejidad”, explica esta organización de asistencia humanitaria.

“La ayuda requerida abarca también la provisión de medicamentos, material descartable, tubos de oxígenos, test para COVID-19 y elementos de protección personal adecuados y suficientes para la totalidad de quienes deban trasladar y asistir casos sospechosos o confirmados de covid-19 a centros de aislamiento o de mayor complejidad. Todos sabemos que los testeos muestran un momento, lo que puede cambiar al otro día, sobretodo en el personal de la salud y personal policial. La situación sanitaria de la zona es muy precaria, la conocemos muy bien ya que hemos realizado varios Operativos Sanitarios en la zona desde 2017”, expone ENHASU.

“Tenemos conocimiento de la capacidad y predisposición de los profesionales de la salud de El Sauzalito pero no alcanza sólo con eso y menos en esta situación de emergencia sanitaria por la pandemia ya conocida; no están en condiciones aptas ni con todas las herramientas para enfrentar un brote de ninguna enfermedad y mucho menos de COVID-19. Es imprescindible que llegue todo lo que requiere este hospital, como así también al personal que se encuentra en los puestos sanitarios alejados de El Sauzalito (El Sauzal, Wichí, Tartagal, Fortín Belgrano y Tres Pozos, etc.). Esta zona cuenta con poco más de 2.000 habitantes y cubre una extensa área que supera los 20.000 km²”, expresan desde el Grupo ENASHU.

Por todo lo expuesto, insisten en “solicitar la ayuda para esta zona al Ministerio de Salud de la provincia de Chaco, como así también poner a su disposición el equipo de terreno del Grupo ENASHU, como lo venimos haciendo sistemáticamente en esta provincia”.