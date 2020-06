Reapertura de comercios: En la Cámara de Resistencia lo exhiben como un logro de la institución

Tras las gestiones que lleva a cabo la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia, la entidad anunció la gran noticia, destacada como un logro de la institución, de que a partir del 10 de junio se autoriza la apertura de nuevos rubros para atención al público de 8 a 14 horas como continuación de la prueba piloto de comercios en la ciudad.

Se trata de la nueva Resolución Nº 499/2.020 que emitió el Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la provincia, con vigencia a partir del 10 de junio y por el término de 14 días corridos, la misma prorroga lo dispuesto en la Resolución anterior (492/2.020) y habilita nuevos rubros que se incorporan a la modalidad de prueba piloto para comercios.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio, Martín Giménez dijo: “Seguimos avanzando en la reapertura gradual de nuestros comercios, algo que nos da esperanza para sumar ventas en este duro momento”.

En tanto, desde la entidad mercantil detallaron lo dispuesto en la nueva normativa que en su artículo 2º incluye a indumentaria de moda y deportiva para todas las edades, calzados, lencería, blanquearías y casas de telas y lanas como nuevos rubros que podrán atender al público de 8 a 14 horas.

Al respecto, Giménez señaló: “Esta novedad está relacionada al éxito que tuvo la primera prueba piloto que continúa vigente, y denota la responsabilidad por parte de los comerciantes que quieren volver a trabajar de forma ordenada y tomando todos los recaudos de bioseguridad, evitando aglomeraciones y la propagación del COVID-19”.

A su vez, recordó e informó que los horarios quedarían conformados de la siguiente manera:

-Rubros Esenciales: de 8 a 18 horas con atención a público. Luego de ese horario y hasta las 20 horas, podrán seguir operando a puertas cerradas mediante delivery.

-Rubros Esenciales que vendan alimentos, bebidas, farmacias, artículos de higiene y limpieza: de 8 a 20 horas con atención al público.

-Rubros no esenciales: de 8 a 14 horas con atención a público. Luego de ese horario y hasta las 20 horas podrán seguir operando a puertas cerradas mediante delivery.

-Gastronómicos: podrán operar hasta las 21 horas mediante delivery y take away. Luego de ese horario y hasta la 1 a.m. solo mediante delivery.