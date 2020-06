Zimmermann: “Cafiero no vino a conocer los logros sino por los fracasos sanitarios"

El senador Víctor Zimmermann sostiene que “Cafiero no vino a conocer los logros sino por los fracasos sanitarios en el tratamiento de la pandemia”Advierte que si no se cumple con los protocolos ni se intensifican los controles la situación no va a mejorar.