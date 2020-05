Zdero promueve la creación del Plan Provincial de Cobertura de Efectores y Recursos Humanos de la Salud Pública

El diputado provincial Leandro Zdero (UCR) solicitó durante la pasada sesión extraordinaria la aprobación del proyecto de Ley 669/2.020 para la creación del Plan Provincial de Regularización, Aseguramiento, Mejoramiento de condiciones, Cobertura de Efectores y Recursos Humanos de la Salud Pública de la Provincia del Chaco.

Este proyecto incluye un relevamiento total del personal de salud, más la implementación de acciones para eliminar la precarización, garantizando sus condiciones laborales, la integridad física de los profesionales y su dignidad. En este sentido, Zdero aseguró: “Siempre hemos manifestado que en la provincia no priorizaron la salud, hubo falta de políticas sanitarias y una desinversión pero estamos dispuestos a acompañar para que lo reviertan y es por eso que proponemos este proyecto para encauzar el funcionamiento de salud y fortalecer el sistema. Creemos que la desinversión que ha tenido la salud en estos años debe corregirse, y también se debe garantizar las condiciones laborales de sus trabajadores”.

"Los héroes de salud no piden aplausos sino mejores condiciones laborales"

Luego de la exposición de los fundamentos en el recinto, el proyecto fue enviado a 3 comisiones: de Hacienda, de Salud y de Trabajo. "No es una simple mala estadística que los profesionales de la medicina y sus auxiliares, en el Chaco, tengan el mayor índice de contagio del virus. La propuesta cuida de revertir esos lamentables episodios que involucra equipamiento, estructura, coyuntura, material, recursos humanos y políticas públicas. Debemos garantizar la tarea de quienes están en la trinchera, ellos no piden aplausos sino mejores condiciones laborales y gestos políticos que brinden respuestas concretas. Esperamos que el bloque oficialista nos acompañe en el tratamiento y no sea una simple expresión de deseo", concluyó el legislador.