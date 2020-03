Solidaridad en el comedor del barrio Emerenciano

La Fundación “Dr Saúl Acuña” entrega comida a familias que no tienen para alimentarse, en el comedor del barrio Emerenciano. Remarca el rol de la solidaridad en épocas de coronavirus.

En el comedor del barrio Emerenciano, la fundación Dr Saúl Acuña sigue dando la comida a todas aquellas familias que no tienen para alimentarse ya que no pueden salir a hacer “changas” ni otros trabajos.

“Seguramente no es mucho pero hacemos lo posible para no dejar a la intemperie a nuestros hermanos de clase”, dicen desde la fundación “Dr Saúl Acuña”.

“O nos mata el coronavirus o nos mata el hambre. Nosotros debemos ser dirigentes siempre y cuando nos conviene y de seguro podemos contagiarnos o no eso lo decide Dios. Pero si tanto reclamamos derechos y hablamos y nos movilizamos hoy aún en la diferencias de idea con el método represivo que se instaura con el tema del coronavirus; nosotros le anteponemos solidaridad y entregar en mano, la comida hecha a aquellos que la necesiten . Ellos son la prioridad, no nuestros intereses de clase. Tenemos miedo como todos; desconfiamos, como todos, amamos a nuestros hijos y nuestras familias, como todos. Pero sabemos bien que rol debemos cumplir y si el Gobierno confía más en las fuerzas policiales que en nosotros no importa . Como nos enseña Emerenciano.; importa lo que hacemos que es dar en los momentos que nadie está”, expresan los dirigentes de la organización social".

“Nos mueve sentimientos de amor. No de odio. Sólo queremos que nuestros hermanos de clase tengan comida y puedan esperar que pase está situación en sus hogares. Más no podemos hacer, sino lo haríamos. Lo que no vamos hacer es silenciar el reclamo justo de lo que hoy necesita nuestro pueblo. . Y allí con ellos siempre estaremos”.