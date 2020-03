Nuevas autoridades en la AGUEL: Legislativos de la lista Blanca Alternativa piden la intervención de la Justicia

Produjo malestar la convocatoria de la Comisión de ex integrantes de del gremio AGUEL para la asunción del nuevo secretario general, Maura Liliana Quiróz, en la sede del gremio ATE , Entre Ríos 357, a las 09:30 de este sábado 15 de marzo. Por ello, los integrantes de la lista Blanca Alternativa reaizarán una protesta a las 9 con el acompañamiento de trabajadores de la Cámara de Diputados, para insistir en la intervención de la Justicia hasta que se haga el llamado a nuevas elecciones.

Hace dos semanas los integrantes de la lista Blanca Alternativa presentaron una nota al Ministerio de Trabajo de la Nación con sede en Resistencia,, en la que solicitan “la intervención a la Comisión que dirigía el señor Luis Nuñez con mandato hasta el 12 de marzo de 2020. “Nos basamos en el capítulo II: Régimen Disciplinario, en su artículo 9ª y 10ª inciso c) puntos 1),2),3),4) y 5), del Estatuto de la Asociación Gremial Unión de Empleados Legislativos de la República Argentina y C.G.T.

También, pasamos a colocar el dictamen que fuera enviado el 22 de enero de 2020, por la Secretaríade Trabajo de la Nación de considerar la comisión de “facto” en rebeldía y siguiendo el curso de las elecciones, a pesar de la presencia veedora de la Justicia de la Secretaría de Trabajo de la Nación, haciendo caso omiso al paro de las elecciones en dicha fecha (4 de octubre de 2019, fecha que AGUEL concretó la misma)”, reza el escrito presentado por la lista Blanca Alternativa.

Miguel Quintana candidato a secretario general de esa lista comento a Chaco On Line : “Nos movilizamos hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación por estas cuestiones, y nos dijeron que no es válido y que todavía no viene la decisión de Nación, asi que esto no se puede creer. A pesar de este anuncio hecho por la ex comisión de AGUEL, dijo Quintana: “Creemos en la Justicia y estamos en la espera de una solución. Nos comentaron en el ministerio que Luis Núñez ex secretario general de la AGUEL solicitó una prórroga hasta que se convoque a nuevas elecciones, eso no está vigente porque el ministerio no les contestó, y todos los socios estamos acéfalos.



No hay que quedarse callados, porque somos socios que aportamos todos los meses y queremos saber qué se hace con nuestro dinero”, aseguró.

Respecto al acciones de la Justicia indicó: “Estamos contentos porque la Justicia ha decido anular las elecciones del pasado 4 de octubre y ahora queremos que se realicen nuevas elecciones, para que el trabajador elija quien debe conducir”.