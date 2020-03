Coronavirus: Humanidades de la UNNE otorga licencia especial de 14 días

Uno de los dos casos de coronavirus en el Chaco confirmados por las autoridades sanitarias, corresponde a una becaria de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste que, en los últimos días avanzó justamente con medidas preventivas en línea con la política sanitaria nacional y mundial. El lunes 9 de marzo, se dictaminó una licencia especial de 14 días para las personas que trabajan y/o estudian en la institución y regresan de algunos de los países afectados y señalados por el Ministerio de Salud de la Nación. Se aplica así el protocolo de aislamiento domiciliario preventivo, tal como se hizo con la joven infectada y las personas con quienes tomó contacto en su reincorporación al lugar de trabajo.

En tanto, se refuerzan otras medidas de prevención, también para evitar la propagación del dengue, como limpieza, descacharrizados y fumigación; así como campañas de información para toda la comunidad.

“Estamos tomando medidas preventivas, por eso hemos dictado una resolución para alentar a que las personas, sean estudiantes, docentes o no docentes, que hayan viajado al exterior, tengan una licencia especial con la presentación de documentación del viaje, para mantenerse fuera del ámbito de trabajo y de circulación; porque hay que tratar de que no se generen casos autóctonos y contactos masivos de gente que pueda venir con el virus”, dijo la rectora de la UNNE, Delfina Veiravé, en relación a la Resolución N° 0541/20.

Por medio de esta normativa, la Universidad Nacional del Nordeste adhirió a la Resolución 2020-178-APN-MT del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación, por la que se otorgan 14 días corridos contados desde el día de su arribo a la República Argentina al personal docente, no docente y estudiantes de esta Universidad que ingresen al país desde el exterior, de los países de República de China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia, Alemania o los que indique el Ministerio de Salud de la Nación en el futuro.

En el artículo 2 de la normativa firmada este lunes 9 de marzo por la rectora Delfina Veiravé, Ad Referendum del Consejo Superior; se recomienda también a las personas que se encuentren comprendidas en el primer artículo, que en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, en situación de resguardo y aislamiento evitando contacto social, en todo de acuerdo con lo dispuesto por la cartera sanitaria nacional.

La Resolución contempla además, justificar la inasistencia, con goce de haberes, del personal docente, no docente y de los estudiantes, no computándose las mismas, debiendo las Unidades Académicas e Institutos reprogramar las actividades de evaluación de las personas afectadas por la presente Resolución, dichas inasistencias no se adicionarán a otras licencias previstas normativamente. Debiendo presentar la documentación respaldatoria (pasajes, tarjetas de embarque u otras que se determinen) dentro de los siete días hábiles posteriores al ingreso al país.