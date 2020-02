ATECh insta a estar atentos a reformas "que pretende legitimar el gobierno"

Ante los temas enviados por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia a los Institutos de Nivel Terciario para: “discutir el proceso de regularización de los docentes titulares en disponibilidad”…la ATECh remarca su posición pública respecto de lo que considera debe tratarse en un congreso pedagógico. Así es que subraya “el proyecto de Ley de autoría de esta entidad que está en poder de la Cámara de Diputados desde el 09 de abril de 2.015, direccionado a resguardar la estabilidad laboral de los colegas del nivel, en una propuesta similar a la propiciada y sancionada como Ley 7.616/15 para el Nivel Secundario entonces”, para que los docentes involucrados en la transformación educativa, cambio de carreras, de planes de estudio, etc., mantengan su fuente de trabajo, tanto personal titular, como interino y hasta suplentes con determinadas características”.

Considera llamativo que “este punto en particular fue motivo de debate en mesas técnicas en el seno del Ministerio y especialmente en el año 2019, donde ATECh planteó su propuesta antes mencionada, opuesta a que se realizara una modificatoria por decreto y no por ley como propicia esta entidad, del mismo modo que planteó esta organización sindical que los Institutos de Nivel Terciario sean los encargados de llevar adelante la capacitación de los docentes”. Sostiene aquí que “los docentes deben saber que de aplicarse el artículo 21 de la Ley del Estatuto del Docente, muchos quedarán sin trabajo, toda vez que para la disponibilidad que es para titulares, la ley establece un tiempo acotado para su reubicación, no definiendo resguardo alguno para interinos, y aún para titulares que, por cambios de carrera o de espacios curriculares quedaran expulsados del sistema habida cuenta de que no está contemplada esa situación en la ley del Estatuto”. Ante esto, plantea el interrogante de “¿si es objetivo del Gobierno legitimar un ajuste en los Institutos de Educación Superior en la Provincia en el marco del Congreso Pedagógico, con la desestabilización laboral y la pérdida de la fuente de trabajo de colegas del nivel ?

& Ante la propuesta ministerial de debatir en el seno de este Congreso “competencia de título” , pareciera que las autoridades respectivas desconocen la complejidad de este tema en particular como para pretender tratarlo ligeramente en dos jornadas de un ámbito en el que no corresponde, desnaturalizando el ámbito pertinente de debate de las condiciones laborales determinadas por la ley del Estatuto del Docente.

& Respecto del tema “postitulaciones”, la ATECh oportuna y permanentemente planteó a la cartera educativa la necesidad del contralor que indelegablemente le compete ejercer para con ellas, remitiéndonos en este ítems al punto “7” de la posición pública de ATECh sobre los puntos planteados por el Gobierno para debatir en el Congreso Pedagógico (Norte 23/02/20).

& Tema concursos. Si la ley del Estatuto prevé los mecanismos para los concursos de todos los niveles, y del terciario también, cuál es el objetivo de incorporar al debate en el seno del congreso pedagógico?

& ¿Es intención del Gobierno someter a debate la ley laboral de los docentes en un Congreso “Pedagógico”?...

Nivel Secundario

Explica que algunos de los temas bajados por Educación al Congreso para Nivel Secundario:

“& Designación por cargo: la ATECh planteó oportunamente al Gobernador respecto de este tema en particular, que debe tenerse en cuenta que los cargos a los que se hace referencia “deben ser en relación a las horas fijadas para el Nivel Secundario en duración y salario a percibir.

& También en este nivel como en el de Educación Superior, vuelve el Gobierno a hacer referencia al tema “competencia de título” para tratarse en el seno del Congreso Pedagógico, del mismo modo que para con el tema concursos que también están determinados por la ley del Estatuto del Docente, dejando entreabierta la puerta para violentar la ley con definiciones políticas que representen titularizaciones masivas…”

ATECh insta a los docentes de cada nivel a “esta muy atentos para no avalar reformas que pretende legitimar el Gobierno en el marco de este Congreso (que debiera abocarse a lo estrictamente pedagógico): reformas de la Ley del Estatuto del Docente –de rango constitucional-; reforma de la ley de Eeducación 1.887 E …. La que contiene por ejemplo un cerrojo incorporado a propuesta de ATECh. cuando se discutía la misma en el año 2.010- para que la “emergencia educativa” que puede declarar el Estado nunca pueda serlo porque medie un conflicto educativo con medidas de fuerza decretadas por los gremios reconocidos oficialmente en la jurisdicción (art. 154 Ley 6.691/10, hoy 1.887 E)…

Finalmente, solicita a todos los docentes a que “lean y analicen la posición de ATECH para con cada uno de los 28 puntos propuestos por el Gobierno llevar adelante en el marco de este Congreso Pedagógico”.