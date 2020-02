Aumento de Impuestos: Para Bolatti, existieron irregularidades con el acompañamiento del radicalismo

"Se está cobrando un excesivo aumento de impuestos, tasas y patentes municipales, sin el respaldo legal que se requiere”, asevera el concejal Fabricio Bolatti.



“Si para sancionar una ordenanza tributaria en Resistencia, se requiere su aprobación en ‘general’ y en ‘particular’, y con una mayoría agravada de 8 votos, cómo se puede estar aplicando un gran aumento de tributos, desde un texto que surge de ‘solo’ una votación en general que obtuvo 7 votos, sin tener en cuenta como llegaron a obtener ese acompañamiento”, plantea el edil del frente que encabeza Capitanich.



“Hace ya unas semanas que intentamos hacer ver las falencias, vicios e irregularidades que tuvo la sesión del Concejo Municipal del día 17 de diciembre, y por consecuencia la producción legislativa que surge del relato oficial, junto al apoyo implícito y explícito de la UCR/Cambiemos”, afirma con tono de denuncia.



“Desde la falta de información disponible, la imposición por mayoría del ‘acuerdo de Labor Parlamentaria’ que no tiene rigor legal, la negación en el uso de la palabra, hasta la falta de tratamiento en particular, que son requisitos y pasos necesarios para sancionar un ordenanza, estuvieron ausentes en la sesión donde surge el irregular ‘Impuestazo’, amplía en su planteo el edil del Frente Chaqueño.



Habla de dudas de la legalidad de la ordenanza y de la necesidad de un “acuerdo” para que “hoy estemos hablando de un impuestazo”. En esa línea señala:



“No habria impuestazo sin el acompañamiento de la UCR”

“El ‘dictamen’ de la comisión de Hacienda estaba ’fuera de hora’ para ser parte del ‘orden del día’y por lo tanto no podía ser tratado. Situación que solo puede ser superada con la aprobación de su ingreso por una mayoría agravada de votos, igualmente para que sea tratado sobre tablas en esta sesión. Así fue que en la sesión del 17 de diciembre, el ingreso y tratamiento solicitado, fue acompañado por todes los concejales, particularmente destacamos el voto de bloque UCR, quienes luego no votan el proyecto, sabiendo de su contenido agresivo, algo que nosotros no percibimos por falta de información y sinceridad”, amplía su relato.



“Requiere 8 votos (2/3 del cuerpo) para su aprobación”



“El Reglamento Interno del Concejo, el que encuentra su origen en la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Municipios y la Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia, establece que para la aprobación del Presupuesto del Concejo, del Municipio y las Tributarias e Impositivas, se requiere el voto favorable del dos tercio (8) de los integrantes del cuerpo (11)”, expone Bolatti.