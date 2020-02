Tips para que los chicos consuman alimentos más  saludables 

La alimentación temprana juega un rol fundamental en el crecimiento de los más chicos, sobre

todo a la hora de desarrollar el cerebro, los huesos y también la psiquis, ya que muchos

alimentos pueden favorecer estos aspectos del desarrollo, mientras que otros directamente los

perjudicarán, pudiendo incluso hasta causar problemas crónicos que padecerán de por vida.

Dicho esto, es muy importante entender que una correcta alimentación tendrá muchísimos

beneficios, en particular a la hora de brindarles a los más chicos más concentración y otros

aspectos claves para estudiar. Además, la falta de energía puede ser un enemigo de la

motivación, en particular a la hora de realizar ejercicio físico, uno de los pilares para un buen

crecimiento.



La alimentación en casa es una de las formas más saludables de realizarla, creando productos

que sepamos sus ingredientes, en particular granos integrales y productos frescos como frutas

y verduras. En caso que busquemos comer frituras, por ejemplo, podemos utilizar una freidora

eléctrica de aire , que será mucho mejor que utilizar litros de aceite. Estos y los consejos que

veremos a continuación, serán una muy buena forma de llevar a los chicos a alimentarse

mejor:

●Ser un buen modelo de rol: consideren que sus niños los ven como la principal figura de

rol, todas aquellas conductas que llevemos adelante pueden o más bien casi con certeza

serán imitadas. Es por ello, que no podemos pedirles que coman saludable, si nosotros no

lo hacemos.



●Disimular algunos sabores: algunos productos como las legumbres son muy saludables,

pero al mismo tiempo su sabor quizás no será el más atractivo. Es por eso que utilizando

otros productos, como puede ser aceite de coco o bien algo de manteca de maní, podemos

ayudar a mejorar el sabor del alimento y hacerlo más llamativo.



●Involucrar a los niños en la compra: en esta era moderna, ahora que podés hacer las

compras a Carrefour online , podemos sentarnos frente a la PC con los niños a determinar

la comprar, contándoles los beneficios y desventajas de los alimentos que estamos

comprando, tengan en cuenta que ellos entienden muy bien si se les explica con paciencia.









●Producir alimentos: si bien no podremos sembrar un campo de papa, quizás podemos

hacer crecer algunas especias en macetas. Esto llevará a que “agarren el gusto” por la

cocina y que al mismo tiempo sepan qué están consumiendo.



●No tener snacks insalubres en la casa: si vamos a pedirles que no consuman productos

poco saludables, tampoco debemos tenerlos, ni siquiera escondidos, tampoco nos harán

bien a nosotros.



●Conseguirles postres saludables: algunas golosinas y otros productos que se compran

como postres no son las mejores opciones, siempre será mejor una fruta que aporta más

nutrientes, o bien alguna preparación propia como un flan casero.



●Asegurarse con los cereales no sean muy azucarados: existen opciones sin azúcar, o bien

con azúcares saludables como el Muesli , que nos ayudarán a arrancar la mañana con

energía, pero sana.



●Llevar una cartilla de consumo: para ayudarlos a tener en cuenta cuántas veces a la

semana comieron vegetales, podemos idear una suerte de grilla donde nos obligaremos a

comer vegetales y legumbres al menos 3-4 veces por semana.