Zdero se va del NEA

Dirigentes radicales de varias localidades del Chaco se reunieron con Leandro Zdero para analizar el contexto provincial interno como así también la agenda partidaria a desarrollarse en los próximos meses. En ese sentido, ratificaron enfáticamente que es necesario terminar con los métodos y las formas agotadas; dejando en claro que eso los aleja definitivamente de ese espacio.

Durante la reunión coincidieron que “es necesario afianzar una voluntad política en la que se derriben muros de egoísmos, oportunismos y establecer puentes donde las ideas sean el norte de nuestras acciones. Vamos a mirar hacia adelante y avanzar para creer, crear y crecer generando el encuentro de voluntades; pero también mirando hacia atrás para no cometer errores y desaciertos rescatando los valores y las ideas”, aseguraron.

Bases sólidas

Los dirigentes acordaron trabajar en los comunes denominadores que los ayuden a construir. A lo que acotaron: “Somos defensores de la democracia abrazamos la causa de nuestro partido, pero también creemos que es necesario alejarnos del Espacio que decía contenernos para construir con bases sólidas en tiempos donde los valores deben ser nuestras banderas”.

La UCR no merece el vaivén del oportunismo

Luego de analizar la importancia de la UCR en el plano político manifestaron en forma conjunta con Zdero que “nuestro partido no merece el vaivén del oportunismo, de la mala fe, porque ese no es el camino. Sabemos que se puede perder una y mil elecciones, pero hoy estamos convencidos que lo que no se debe perder es la dignidad”, finalizaron.