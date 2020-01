Docentes jubilados autoconvocados llevan reclamos a autoridades del InSSSeP

Docentes jubilados autoconvocados fueron recibidos por el presidente del InSSSeP, Antonio Morante; la vicepresidenta, Mabel Viña Simoncini; el vocal activo, Ricardo Bonfiglio; vocal pasivo, René Rey; la síndico, Zulema Verón de Coria y el síndico por los afiliados, Raúl Monzón.

Tuvieron dos reuniones con las autoridades del organismo. Sendos encuentros fueron el 2 de enero en horas de la mañana, y el lunes 6 de enero en horas de la tarde. En ambas oportunidades, los docentes jubilados presentaron un petitorio acompañado por las 7.422 firmas y se explicaron en detalle cada uno de los ítems correspondientes.

En esa audiencia estuvieron en representación de los jublados docentes autoconvocados, Maria del Carmen Bellini de Machagai, Dorys Ballesta y Blanca Nardelli de Saénz Peña, Norma Costa de Villa Angela, Sandra Ayala La Verde y Marta Fernández de Resistencia.



Momentos previos a una de estas reuniones, el síndico electo por los afiliados, Raúl Monzón recibió a las docentes jubiladas Gladis Barrios y Ramonita Suarez de Puerto Tirol, Leticia Iseli de Resistencia y Norma Costa de Villa Ángela..





Los docentes autoconvocados explicaron que “no somos gremios, ninguna asociación, no formamos ningún ente, que el 10 de diciembre del año 2018, nos congregamos en este espacio al percibir las serias falencias que tiene nuestro instituto, y al darnos cuenta que a nosotros nadie nos defiende, ni los gremios, ni los políticos, ni los vocales que están aquí designados para defender a los jubilados, lamentablemente nadie. Todo comenzó por una cuestión de sueldos, porque nadie nos daba explicaciones sobre lo que percibíamos y la mala atención que recibíamos cuando veníamos a reclamar”, dijeron.

En relación a los reclamos que presentaron, indicaron que se trata de un petitorio de 22 puntos, del cual enfatizaron en la solución al plus médico. “Resulta inadmisible seguir sosteniendo esta situación, que no da para más, nosotros aportamos mensualmente, y cuando vamos al médico, nos cobran el plus por cualquier tipo de atención no se debe pagar más. esto es insostenible no se puede seguir permitiendo este tipo de atropello, esto ya está naturalizado, todos saben de la situación y explican sus argumentos, pero nadie hace nada para terminar con esta situación, todos tienen una tarifa de 500 pesos para arriba, enfermos oncológicos, crónicos, a todos nos cobran plus y nadie se salva. Nosotros le pedimos que desde aquí salga una politica activa para eliminar el cobro del plus, si es necesario que se celebren nuevos contratos de prestaciones, y todo aquel que no cumpla con lo acordado tiene que ser echado del convenio, así está legislado y exigimos que eso se cumpla, tienen los medios para hacerlo. nos han transferido a nosotros a través la línea 0800 que efectuemos las denuncias, las efectuamos y nadie da respuestas, nos trasladan a nosotros un problema, que deben resolverlo porque tienen los medios para hacerlo”, subrayaron.

Expusieron su malestar por las respuestas recibidas por parte de los funcionarios del InSSSeP. “Solo defendieron su gestión y la gestión anterior, diciendo que ellos hacen los que pueden pero las decisiones son políticas y ellos, es muy poco lo que pueden hacer. Está muy claro, ellos es muy poco lo que tienen que hacer en defensa de los intereses de los afiliados”.

Profundizaron su enojo, al expresar que “muy bien que saben cómo acomodar a cuanto familiar, pariente, consorte, y demás, ya sea como afectado o personal de planta del Instituto”. Así es que advirtieron que “en breve publicaremos, con documentación oficial, cómo está constituido el árbol genealógico de acomodos.

De parte del presidente, que recibe los reclamos, y que la prioridad son los medicamentos, porque están en una situación crítica y muy compleja”.