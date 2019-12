Un conversatorio sobre Economía Popular se realizará el miércoles 18, desde las 9.30, en el local de la Asociación del Volante de Resistencia. Participarán el secretario de esta área de Jujuy, Rubén Daza; el ex diputado provincial Carlos Martínez y la titular del ISEPCI Chaco, Patricia Lezcano.

El próximo miércoles 18 de diciembre, a partir de las 9.30 horas, se realizará el Conversatorio sobre Economía Popular. El mismo tendrá lugar en el local de la Asociación del Volante de Resistencia (Saénz Peña 960) y contará con la presencia del ex vicegobernador de la provincia de Jujuy, ex diputado nacional y actual secretario de Economía Popular de Jujuy, doctor Rubén Daza; del ex diputado provincial de Libres del Sur, doctor Carlos Martínez y de la titular del ISEPCI Chaco, profesora Patricia Lezcano.

En este conversatorio se dará continuidad ante representantes de 28 localidades de la provincia del Chaco, a los temas y experiencias que en materia de vivienda social, agricultura familiar, emprendimientos textiles y constitución de cooperativas de servicios comunitarios se abordaron el 30 de noviembre pasado en la Facultad de Medicina de la UBA, en Buenos Aires.



Fueron invitados a participar representantes de las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones.