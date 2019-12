Congreso Pedagógico: ”Los docentes somos responsables y parte del problema”, afirma Torrente

En la presentación del Congreso Pedagógico que se concretó hoy a las 8.30, en la Convención Gala, la ministra de Educación del Chaco, Daniela Torrente brindó su alocución y agradeció la presencia del titular de la cartera nacional, Nicolás Trotta; al gobernador Jorge Milton Capitanich; a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager y al secretario ejecutivo del Congreso Pedagógico Francisco Romero. También mencionó a los ministros, subsecretarios, intendentes, secretarios de gremios integrantes del sistema educativo, rectores, decanos , supervisores, docentes , no docentes, alumnos, padres, y demás integrantes de la comunidad educativa.

”Como sabrán además de ser profesora soy economista con una deformación profesional que me lleva a pensar en indicadores de desarrollo y hoy como me encuentro como ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología no solo por lo que significa este ministerio de Educación en sí mismo sino por los recursos que compromete una función tan esencial del Estado me lleva a pensar por qué en una región como la nuestra , en una provincia como la nuestra tenemos un 46,9 por ciento de nuestra población bajo la línea de pobreza o un 16 por ciento de personas que no pueden cubrir con sus ingresos sus necesidades alimentarias o por qué en un país como Argentina coexisten o intervienen distritos que tienen índice de desarrollo ampliado cercano a los países de más desarrollo del mundo y otros como lamentablemente nos tocan a nosotros las regiones NEA y NOA cercanos a los de África Sur y pensar en esos números, pensar en la pobreza y en esos números hay chicos con hambre, hay personas en situaciones de calle y hay mujeres en desventajas en relación a los hombres”, planteó Torrente en su exposición de apertura del Congreso Pedagógico.

”Hay seres sin sueños y sin esperanzas porque las drogas se los arrebataron sistemas económicos explotadores, malas condiciones de trabajo, entre tantas otras dimensiones que podríamos identificar a las causas y consecuencias de todos estos problemas y sí podemos pensar en colonialismo ideológico podemos pensar en un capitalismo que reduce al ser humano en un ser más de la producción, como lo es una hectárea de tierra o una maquinaria que a su vez genera un proceso de distribución de la riqueza y de la renta que permiten que haya niños que se mueren de hambre y al mismo tiempo y otros con tantos ceros en sus cuentas bancarias que ni siquiera lo pueden terminar de leer”, dijo Torrente. Ante lo que consideró: ”Esa asimetría que si bien tienen muchos factores que la explican hay algo que es transversal a todas estas situaciones inequitativas, injustas, problemáticas y la transversalidad está dada por la educación porque la educación libera, dignifica , la educación cambia, transforma la mente, abre puertas hacia nuevas oportunidades y cierra la puerta de la falta de oportunidades. La educación de calidad construye lazos sociales y emancipa, es clave para resolver los problemas de inclusión, asimetrías sociales y brechas entre ricos y pobres y esos son las que entiendo que acá con los presentes compartimos. Ahora, el punto es que la mayor parte de los aquí presentes no podemos desligarnos de la responsabilidad directa que tenemos en nuestro sistema educativo, un sistema que tiene problemas de garantizar movilidad a nuestros ciudadanos y que no logra retener en nuestras escuelas a quien más lo necesitan para progresar en la vida y salir de su situación de vulnerabilidad en la que se encuentran hace varias generaciones”, planteó la titular de la cartera educativa chaqueña.

”Los docentes somos los responsables directos de nuestro futuro, somos los hacedores de ese futuro y debemos asumir ese rol y trabajar para que ese futuro sea cargado de sueños y oportunidades”, dijo ante un salón repleto de educadores. ”Entendemos que para ello necesitamos que el sistema funcione y las condiciones de trabajo mejoren , pero lo que quiero decir es que todos somos responsables y parte de estos problemas”, remarcó.

Celebró Torrente ”por debatir en este espacio lo que consideramos prioritario de cara a la educación el siglo XXI en la provincia del Chaco.”