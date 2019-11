"Los diputados aprueban un cheque en blanco al Ministerio de Educación", afirma Federación SITECh

Federación SITECh, ante la aprobación por parte de la Legislatura Chaqueña de la incorporación de 5 mil horas cátedras al presupuesto de la provincia, manifiesta que “nuevamente mediante mecanismos disfrazados de justicia aprovechan para seguir reforzando un sistema corrompido en el que claramente utilizan el presupuesto educativo para desviar fondos para proyectos especiales, escuelas de gestión social e institutos privados en mano de amigos”.

Asimismo, expresa que “son mecanismos disfrazados de justicia en cuanto que se valen de un justo derecho de los docentes de Nivel Secundario a percibir su haberes, que dicho sea de paso se les adeuda desde el inicio de año, producto de que desde el ministerio manifestaban no tener recursos para afrontar el incremento de horas por la implementación en el 4 año del ciclo Orientado, y casi culminando el año aprueban por ley la incorporación de 5 mil horas cátedras de secundario sin discriminar el destino de las mismas”.

En este sentido, señala que “la falta de presupuesto para hacer frente al pago de haberes de docentes de nivel secundario no es producto de una omisión en la previsión del presupuesto, sino lisa y llanamente es la consecuencia de un despilfarro de horas cátedras y cargos destinadas a proyectos especiales para mantener un sistema de devolución de favores a amigos y punteros del gobierno”.

“Claramente la Ley 3.070-A- aprobada por la Legislatura encierra en sí misma contradicciones insalvables en cuanto que aprueban la incorporación de 5 mil horas cátedras de Nivel Secundario sin que sea detallado el destino de las mismas, a la vez que en la fundamentación agregan otros niveles y modalidades, como ser gestión social, nivel superior, jornada extendida que sorpresivamente en el año 2.019 no fue implementada, cuestión esta que deja abierto el interrogante sobre cuál será el destino de esa bolsa de 5 mil horas cátedras que le habilitó la Legislatura a un Ministerio sospechado de desviar fondos a través de proyectos especiales a sus amigos”, sostiene.

“Es contradictorio que por un lado los diputados de los principales partidos políticos aprueben un cheque en blanco para el Ejecutivo y el Ministerio de Educación para seguir con el festival de horas cátedras para los amigos y el negocio de la educación y por otra parte los candidatos de todas las categorías (desde gobernador hacia abajo) afirmaban o refrendaban el documento de SITECh cuyo corazón consistía en revisar todas la escuelas privadas subvencionadas por el Estado y que lucran con la educación y se horrorizaban por la ilegalidad en la que se encuentran las escuelas de Gestión Social que a más de 8 años de su creación funcionan sin que la propia Cámara haya hechos los deberes de reglamentar este tipo de gestión y al mismo tiempo expresaban que no tenían dudas sobre la corrupción que significan los proyectos especiales, cuando este sindicato expresaba que con el dinero de educación se pagaba a jugadores de fútbol, choferes, fotógrafos etc. amigos del poder que no son docentes y nada tienen que ver con educación”, plantea el sindicato .que encabeza Eduardo Mijno.

“Es contradictorio, que todos estos candidatos coincidieran en la convocatoria a un Congreso Pedagógico en defensa de la Escuela Pública para revisar esta política que trajo como consecuencia desinversión en la escuela pública por mal utilizar los recursos del estado para negociados y que trae como correlato la baja calidad educativa, por lo que queda claro que la Ley 3.070 –A- es un menosprecio a la escuela pública y constituye otro operativo retirada avalado en este caso por la Cámara de Diputados”, expone Federación SITECh.

Por lo expuesto, reitera que “esto no se trata de una falta de previsión en el presupuesto para educación, sino por el contrario de una política educativa siniestramente planificada para mantener una estructura paralela y obediente al gobierno que solo puede ser concretada utilizando fondos de la escuela pública, por lo que aprobar una ley a libro cerrado y en el más absoluto oscurantismo no hace más que dar legitimidad y legalidad al deterioro y abandono al que han sometido a la escuela pública”.