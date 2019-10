El Frente Integrador saluda a todas las madres chaqueñas

Al celebrarse el Día de la Madre este domingo 20 de octubre, fecha especial en la que el candidato a intendente de Resistencia por el Frente Integrador, Andrés Héctor López envía su mensaje: " No pierdan la fe, las esperanzas y la confianza son las tres premisas para las madres chaqueñas".

En esa fecha festiva, el candidato a intendente de Resistencia por el Frente Integrador reconoce que a pesar de "las vicisitudes que existe para mantener y sostener una familia, y darles contención y una crianza digna, a cada uno de los hijos que tenemos no hay que perder la fe, la confianza y las esperanzas. Son las tres premisas para todas las madres", manifestó.

Andrés López puso énfasis en el valor de la familia en la sociedad y en su creencia religiosa: "Soy católico, apostólico y romano y la madre de Dios (la virgen) es la que está por sobre todas las cosas, que reina y rige cada una de las acciones de mi vida. En ese sentido, dijo "no tengo un ápice de duda de que sin una madre protectora no hubiésemos tenido a nuestro Señor Jesucristo para que nos cuide y nos guíe. Si el Señor encomendó su hijo lo más preciado a la madre de Dios, entonces cómo no puedo ener gratitud para cada mujer, para cada madre, hija , esposa en su dedicación abnegada para poder para poder criarnos, porque si hay alguien que nos da la impronta, lo que somos en este mundo son las madres".

Reiteró el pedido de tener fe y aferrarse al Señor : "Decirles a esa madres que no creen en un Dios guía, un ser supremo o divino que igual tengan fe, esperanza y confianza, sobre todo que confíen en las personas nuevas que hacemos apariciones en esta sociedad para pedirles que nos dejen llevarles de la mano,y demostrarles que existe una alternativa valedera, así que un abrazo enorme a cada madre chaqueña".