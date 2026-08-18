Resistencia es sede del Curso Superior de Derecho Animal: capacitan sobre la nueva ley que sanciona el abandono y el maltrato

Puntos clave



Fecha y sede: La jornada se desarrolla el 28 de agosto a las 07:45 horas en el Centro Cultural Nordeste (Arturo Illía 355, Resistencia).

Abordaje interdisciplinario: La capacitación integra perspectivas del derecho, la salud y las ciencias sociales para un tratamiento integral de la legislación animal.

Disertación de magistradas: Cuatro juezas exponen la aplicación práctica y el impacto directo de la reforma en el ámbito judicial.

Tipificación del abandono en siniestros: El nuevo Código de Faltas 850-J penaliza expresamente la omisión de auxilio y la fuga tras atropellar a un animal.

Endurecimiento de penas: Se fijan arrestos efectivos de 60 a 120 días y multas económicas graduadas según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Inscripción abierta: El registro se realiza mediante formulario digital o a través de la línea de contacto 3624186460.



RESISTENCIA (Agosto de 2026).- El campo del derecho contravencional experimenta una transformación decisiva en la provincia. En este contexto, la presidenta del Instituto del Derecho Animal, la doctora Gabriela Sosa, convoca a la comunidad y a profesionales de diversas áreas a participar del Curso Superior de Derecho Animal con abordaje interdisciplinario. La cita académica se lleva a cabo el próximo 28 de agosto a partir de las 07.45 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Nordeste, ubicado en Arturo Illía 355.

La capacitación surge como una respuesta concreta ante la necesidad de actualizar conocimientos jurídicos sobre la reciente modificación del Código de Faltas 850-J. "La particularidad que tiene este congreso es que se trata de un curso superior, porque el abordaje de esta materia es estrictamente interdisciplinario", remarca Sosa sobre la impronta organizativa del encuentro.

El rol de la justicia y la reforma del Código de Faltas 850-J



Uno de los ejes centrales de la jornada es la exposición a cargo de cuatro juezas del fuero contravencional. Las magistradas detallan cómo se implementa la reforma normativa en los juzgados, qué criterios procesales se aplican y de qué manera se abordan las denuncias por maltrato o crueldad animal en la práctica cotidiana.

La actualización legislativa incorpora conductas reprochables que carecían de tipificación precisa en el esquema anterior. Entre los avances más significativos destaca la sanción a quienes provocan la muerte o lesiones a un animal durante un siniestro vial y lo abandonan en la vía pública, imponiendo la obligación legal de preservar la vida del animal.

Penas de arresto efectivo y multas vinculadas al Salario Mínimo



Anteriormente, las situaciones de abandono requerían complejos procesos penales ante las fiscalías, donde resultaba indispensable demostrar dolo para encuadrar los hechos en leyes generales. Con la entrada en vigencia del nuevo texto del Código de Faltas, la conducta queda claramente delimitada como una infracción contravencional directa.

El nuevo marco punitivo contempla consecuencias severas. Se establecen penas de arresto efectivo que van de los 60 a los 120 días, calculadas según la gravedad del hecho. A su vez, las sanciones económicas quedan indexadas al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que incrementa sustancialmente el impacto financiero para los infractores.

Inscripción y canales de consulta



La actividad se dirige a abogados, estudiantes, profesionales de áreas afines, integrantes de entidades proteccionistas y al público general interesado en la tutela jurídica de los animales.

Para concretar la inscripción, la organización habilita el formulario de registro en línea y dispone de la línea telefónica 3624186460 para consultas y recepción de datos.