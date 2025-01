El titular de la cartera sanitaria chaqueña, Sergio Rodríguez, expresa esta mañana que “al trabajar en la renovación de los contratos de servicio se advirtió múltiples asimetrías que tienen que ver no sólo con la retribución económica sino también con la función que cumple cada agente. Siguiendo la línea de gestión que este ministerio lleva adelante, y poniendo como objetivo para el 2025 corregir esas falencias, se decidió avanzar en diferentes líneas para poder ir normalizando la situación en el trascurso del año: reconocer, tal como se hizo con la convocatoria Mas salud, y ex residentes, que existen zonas críticas que requiere una mirada especial, no solo financiera sino también en el marco legal que se realizan las tareas, estímulos no solo monetarios, que favorezcan la radicación y permanencia del recurso humano, garantizando el acceso a la salud en dichas localidades”.

Sobre los contratos de servicio y contratos directo

El ministro Rodríguez señala que: “Los contratos de servicio se renuevan, van a tener la continuidad, por 12 meses pero se va a seguir trabajando en las inequidades, de eso se pueden quedar tranquilos, porque lo que buscamos es justamente el reordenamiento de los recursos humanos”. Por otra parte, confirma también que los contratos directo van a ser renovados, a 6 meses y no en 3, como se venía haciendo”. Por otro lado, un grupo de contratados de servicio que hoy cumplen funciones de directores de establecimientos, de regiones o en lugares claves de la administración central, con responsabilidades de gestión y/o administrativas: y que por el tipo de vínculo laboral que tienen (personal de planta transitoria o llamados contratos de servicio) no pueden percibir el suplemento por función, como el de planta permanente, por lo cual se le adiciona al monto base de la renovación, el equivalente que le corresponde por el cargo que ocupa. Respecto al resto de contratados del ministerio, venían percibiendo montos diferentes, a lo que se suma el último pase de expertos a contratos de servicio, con los cuales se va a ir trabajando en un proceso de corrección gradual para lograr equiparar la situación de los agentes de acuerdo a la función, título y lugar dónde se desempeña y carga horaria correspondiente, con el análisis de factibilidad presupuestaria en una tarea coordinada con el Ministerio de Hacienda”.