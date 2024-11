Aumento en el descuento del FAC: "El panorama es desalentador", dicen jubilados de ATE

María del Carmen Fernández, presidenta del Centro de Jubilados del Chaco opina sobre el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial que pretende modificar el porcentaje de descuento del FAC (Fondo de Alta Complejidad) a los afiliados del InSSSeP.

Debido al contexto social y económico a nivel provincial y país, la representante del sector pasivo, María del Carmen Fernández considera que “estamos debilitados”.

En ese mismo tono, en declaraciones a Chaco On Line, manifiesta que “Estamos debilitados, pero no nos sobra mucho corazón nos sobra muchas ganas, solidaridad para los nuestros, para los activos que vamos a pasar por esta situación y la situación del país no alcanza”.

“De todo lo que nos enteramos y de los once meses del gobierno nuevo que tenemos, ninguno ha sido favorable y cuando menciona algún tipo de cambio seguro que son negativas que no nos favorece en absoluto”, lamenta la dirigente de Jubilados de ATE”.

Expone también sobre un panorama que estima, desalentador. “También tenemos afiliados que si necesitan una prótesis son trámites larguísimos que perjudica mucho el estado físico. Hay operaciones en las que se requieren prótesis, que son caras y se demoran muchísimo tiempo, depende del Banco de Prótesis del InSSSeP y del importe, y pueden pasar meses, nosotros en esta generación lo que no tenemos es tiempo y eso perjudica nuestra salud y calidad de vida”, expone la dirigente del sector pasivo.

Respecto a la modalidad de atención con turnos online considera que cuesta conseguir ayuda de personas o familiares para gestionar los turnos “es nuestra debilidad”, señala Fernández.

Tras darse a conocer los argumentos del gobierno del Chaco respecto a la necesidad de incrementar el descuento del aporte del FAC (Fondo de Alta Complejidad), la referente del sector pasivo de ATE considera que “no hay plata para este sector, no hay plata para la cuestión de salarios, pero sí hay plata para favorecer a un sector que incluso se le disminuye muchos impuestos y a nosotros se nos aumenta. Esto es desproporcional, a lo que llamaríamos la defensa de nuestros derechos”, anticipa.

Tratamiento del proyecto en la sesión de este miércoles

Ante la posibilidad de que esta iniciativa sea tratada en la sesión de esta semana, Fernández expresa: “Nosotros creemos que los diputados sean de la línea política que sean tienen que pensar realmente no en conveniencias partidarias sino ponerse una mano en el corazón y pensar a quién están beneficiando y a quién están perjudicando”.

“Nuestro mensaje a la sociedad es confiar en la sociedad, en nuestros compañeros activos en la lucha y solidaridad”, alienta al tratamiento legislativo de la propuesta cambio en el porcentaje de descuento del FAC (Fondo de Alta Complejidad) a los afiliados del InSSSeP.