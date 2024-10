Inicia instancia chaqueña del Torneo Intercolegial 2.024

En el polideportivo “Jaime Zapata” de Resistencia comienza este viernes la Instancia Provincial del Torneo Intercolegial 2.024. Participarán más de 600 estudiantes de escuelas secundarias chaqueñas , que intentarán clasificar a instancia nacional que se realizará en noviembre en Mar del Plata.

La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, este viernes a la mañana, participa de la inauguración de la instancia provincial del Torneo Intercolegial 2.024 de Nivel Secundario, en el polideportivo “Jaime Zapata” de Resistencia. Son parte de esta jornada, alrededor de 220 estudiantes de escuelas secundarias chaqueñas, los que compiten en atletismo sub 15. En toda esta instancia provincial, participarán cerca de 650 estudiantes, colaboradores del IESEF, profesores, jueces, árbitros, y supervisores de cada una de las regiones de la provincia, en las disciplinas de: atletismo sub 15 (femenino y masculino), atletismo adaptado sub 18 (femenino y masculino), y vóley sub 19 (femenino y masculino). Los estudiantes que clasifiquen representarán a Chaco en los Juegos Deportivos Nacionales Evita Edición 2.024, que se realizarán en Mar del Plata (costa sur de la provincia de Buenos Aires), en noviembre.

Atletismo sub 15

En esta oportunidad la competencia incluyó las siguientes pruebas: 80 mts. con vallas, 110 mts. con vallas, vallas 80 mts., llanos 200 mts., llanos 600 mts., llanos 2000 mts., marcha 2000 mts., cross country, salto en alto, salto con garrocha, salto en largo, salto Triple, lanzamiento de la bala, lanzamiento del disco, lanzamiento de jabalina y del martillo. Posta 5 x 80.

Esta instancia Intercolegial continúa las semanas siguientes con atletismo adaptado sub 18 (femenino y masculino), y vóley sub 19 (femenino y masculino).