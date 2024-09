Zdero: "Se inició una sistemática y cruel campaña de desprestigio al gobierno"

“Desde la reaparición de Capitanich, casualmente se inició una sistemática y cruel campaña de desprestigio al gobierno. Maniobra tan evidente y de manual. Por eso quiero advertir a los chaqueños que estamos frente a un ataque programado, buscando golpear al Gobierno con total impunidad para distraer nuestra misión, de mejorar las condiciones del Chaco”, acusa el mandatario provincial.

En esa línea, afirma: “sabemos de los problemas de nuestra provincia, que durante 16 años fue rehén de un sistema político de cogobierno entre funcionarios + piqueteros dejando literalmente una tierra arrasada”.

“Sabemos que será un camino difícil, pero tengan la seguridad, aquellos que ponen piedras en el camino y se dedican a denunciar, agredir, y operar desde los medios con falsas noticias y rumores a mansalva, no nos van a torcer el brazo, no nos van a amedrentar con sus viejas prácticas destructivas y menos aún con discursos amenazantes para que el Chaco no avance”, apunta.