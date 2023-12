Reeditan en vinilo Serú Girán y Grasa de las Capitales

En el marco de la recuperación del histórico catálogo de Music Hall realizado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), ya están en las disquerías las nuevas reediciones 2023 de Serú Girán y Grasa de las Capitales, los primeros dos discos de la legendaria banda integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, con remasterización del sonido desde las cintas originales, restauración de arte de tapa e inclusión de inserts con fotos originales nunca antes vistas.

Reediciones

Los discos en vinilo están a la venta en todas la disquerías del país y están disponibles en las principales plataformas digitales

Las nuevas reediciones en vinilo de Serú Girán y Grasa de las Capitales, son realizadas en conjunto por el Instituto Nacional de la Música y Altafonte, y contaron con la producción del INAMU a cargo de su presidente Bernabé "Buco" Cantlon y de Gustavo Gauvry de la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio (AATIA).

La Grasa de las Capitales

Las palabras de los músicos

Pedro Aznar: “La remasterización está hecha a partir de cintas que recuperó el INAMU. Estas copias están en muy buena calidad, quedamos muy satisfechos con eso. Lo que hicimos fue transferir esas cintas a un sistema digital en super alta resolución y empezar a trabajar sobre eso. Usamos el vinilo original como referencia, grabado y mezclado por Amilcar Gilabert, primero para empatar el sonido a como sonaba ese vinilo para después tratar de superarlo con herramientas más modernas”. El músico afirmó que esta remasterización buscó respetar la esencia de la música y el audio de aquel momento, “no intentamos ir a un audio moderno torpemente, sino que conservamos el espíritu del audio de los 70s, pero mejorado”.

David Lebón: "Me emociona y me pone feliz que los jóvenes hoy puedan escuchar lo que hacíamos nosotros en nuestra juventud. Esta reedición es una manera de hacer que ese amor y esa música no se pierdan nunca".



Charly García: "Es un disco muy actual. Uno se pregunta cómo podíamos tocar esos complejos arreglos con tanta precisión. La respuesta es que ensayábamos mucho".



Ficha Técnica "Grasa de las Capitales" reedición

Restauración, ajuste de mezcla y remasterización: Pedro Aznar y Ariel Lavigna.

Edición: INAMU / Zarpa / 300 producciones

Producción: Instituto Nacional de la Música, Bernabé Cantlon y Gustavo Gauvry (AATIA).

Fotos y diseño de insert: Rubén Andón

Restauración de arte de tapa: Pali Muñoz y Eduardo Marcé por INAMU