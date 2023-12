"Pérez Pons es un genio del dibujo", remata Abraam

El ministro de Economía del Chaco, Alejandro Abraam, dio a conocer esta mañana un panorama general sobre la situación financiera del Chaco. Sobre las primeras decisiones dentro de la cartera económica expresa que: “Esta nueva gestión, en la primera semana de gobierno, ha tenido que pagar 14.700 millones de pesos de un préstamo que fuera tomado el pasado 29 de noviembre; ha tenido que pagar combustible por 600 millones de pesos para que la Policía del Chaco pueda patrullar nuestras calles, porque desde el mes de octubre no se pagaba”.

Además, Abraam anticipa que entre los compromisos a cumplir desde el 20 de diciembre y hasta fin de mes, se deberán cubrir 2.800 millones de pesos de cheques emitidos por parte de la gestión anterior, de Capitanich. También el ministro menciona el envío de casi 700 mil millones de pesos a intendentes del mismo color político.

“Pérez Pons, un genio del dibujo”

“No me sorprende, pero el diputado Pérez Pons, la sigue dibujando, sigue mintiendo como lo ha hecho todo este tiempo, manifestando que había una provincia ordenada con superávit fiscal. Sin embargo, fue responsable del manejo de los fondos de la provincia hasta el 8 de diciembre, ha dejado solo 1.300 millones de pesos en caja y obligaciones pendientes por 116.000 millones de pesos, no ha pensado para nada en los sueldos de los chaqueños que trabajan en el Estado, ha destrozado la salud de los chaqueños al no renovar el 30 de noviembre la recolección de residuos patológicos de los hospitales de la provincia, ha utilizado fondos de distintas cuentas del Estado por 30.000 millones pesos, impidiendo que esos recursos puedan ser destinados para obras de pavimentación, funcionamiento del Estado, cuentas del sistema de salud, cuentas de la Policía y un descubierto de 30 mil millones de pesos, poniendo en jaque al nuevo gobierno”.

“Se burlaron de los chaqueños”

En el tramo final de su exposición, el ministro Abraam subraya: “A la Provincia hoy le faltan 40 mil millones pesos, y si le sumamos los 30 mil millones de pesos de las cuentas de otros sectores del Estado, ese faltante alcanza a los 70 mil millones de pesos. Eso sin considerar el gasto que le demandaría al Estado el paquete de promociones, ascensos, creación de estructuras que han hecho desde el 18 de septiembre, faltándole el respeto a los trabajadores del Estado, vulnerando sus derechos y en definitiva, burlándose de la gente”.