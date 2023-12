Pases a planta: Panzardi asegura que no existe ningún decreto firmado

Panzardi se refiere a los tiempos que se viven con los recambios en autoridades y de representantes. “En democracia el pueblo argentino y del Chaco ha elegido un cambio en ese mismo sentido, deseamos que a nuestro país y a nuestra provincia le vaya bien, aunque no coincidimos por nuestra ideológicamente con las autoridades electas pero reitero el respeto, la esperanza y los buenos deseos. Nuestro país atraviesa por un difícil momento y que todos queremos que esto mejore, vamos a estar trabajando desde nuestro lugar institucionalmente”. Marca el lugar político que le atribuye la ciudadanía. “Haciendo oposición, marcando aquellas cuestiones que no corresponda, aquellas cuestiones nosotros tenemos que defender los derechos de nuestros representados, pero digo en democracia respetando”, subraya.

Desafíos en la nueva gestión municipal de Laguna Blanca

La nueva jefa comunal de Laguna Blanca afirma que son “muchos desafíos, la demanda crece permanentemente”, remarca. “Hoy tenemos un contexto totalmente diferente al de hace 20 años cuando asumí la primera Intendencia, esta ya va a ser mi cuarto mandato como intendenta de Laguna Blanca y tenemos obras de infraestructura que han cambiado, no solo la fisonomía sino también el paradigma de oportunidades para nuestra comunidad, hoy estamos sobre lo que es el corredor bioceánico , la autovía de la ruta nacional Nº 16 que ha cambiado, con un auge inmobiliario, con demanda de bienes y servicios y progresión. Creo que debemos generar trabajo”, considera, ante la demanda de quienes la han elegido.

Transición

En relación a la controversia en el seno del peronismo chaqueño por las actitudes en torno a la transición. “No creo que el gobernador Jorge Capitanich ha brindado todos los medios necesarios para que esto sea un traspaso de mando ordenado en democracia con respeto”.

Elección de autoridades en la Legislatura chaqueña

En declaraciones a Chaco On Line, Panzardi se expresa acerca de la polémica sobre la elección de autoridades en la Cámara de Diputados chaqueña. “Hubo un cierto malestar porque esperábamos otras cuestiones, esto que dice Juan Domingo Perón que no hay nada mejor que un peronista, pero evidentemente esto no es así, también será seguramente motivo de profundo análisis de puertas adentro de nuestro Partido Justicialista”, admite la ex legisladora provincial.

Pases a planta

También se la indaga por los cuestionamientos que expusieran los nuevos funcionarios a la gestión Capitanich. “Se arbitraron los medios necesarios y se llevaron adelante los concursos. Hay trabajadores de muchos años, que están trabajando y tengo entendido que no hay firmado ningún decreto de pase a planta, esto le quedará a la nueva gestión y si me gustaría que se haga memoria en ese sentido, porque cuando Jorge Capitanich asume en 2007 se encontró con muchos pases a planta y los incluyó a todos. Lo mismo pasó en la Municipalidad de Resistencia, durante la gestión de Aída Ayala cuando asumió como intendente de Resistencia los incluyó a todos, no los dejó en la calle y hoy están trabajando”.

En esa misma línea, rememora: “Cuando a mí me tocó ser ministra de Desarrollo Humano de la provincia del Chaco le dimos revalorización a un montón de trabajadores precarizados y en distintas carteras, como en Educación y Salud”.

Mirada sobre el Nuevo Gobierno Nacional

La actual intendente de Laguna Blanca evita opinar sobre las nuevas gestiones, tanto provincial como nacional. “No podría emitir un juicio por hoy, porque se han dicho tantas cosas en campaña, escuché decir a la vicegobernadora electa que lo que se dijo en campaña no se van a poder hacer y también escuchaba a quien va a ser presidente del Banco Central que mientras él esté no se va a cerrar, que es un caballito de batalla que le permitió llegar a la presidencia a través de Milei”.

“Así que veo con muchas expectativas (por el Partido Libertad Avanza) es un partido que nunca ha gobernado y con la coalición que tiene con el PRO y con Macri”, desliza el crédito que se le deja a los nuevos gobernantes..