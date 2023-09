Manifiestan "en defensa de la Educación Pública"

Chaco On Line

Flyer de la convocatoria Sin Educación Pública No hay Futuro

Para este martes 19 de septiembre a las 10 horas, en la entrada de la UNNE se anuncia una intervención de jóvenes “en defensa de la Educación Pública”. La actividad es convocada por la organización juvenil Sur en el marco del Mes de las Juventudes. “Milei y Bullrich hacen mucho daño a los pactos sociales que tanto nos costaron conseguir”, asegura Laura Cánepa, coordinadora del espacio.



“Convocamos a las y los jóvenes a participar y organizarnos, en un contexto de mucha complejidad para el pueblo argentino en el que se re actualizan discursos negacionistas que reviven la teoría de los dos demonios respecto de la dictadura militar, al mismo tiempo que se ponen en discusión derechos adquiridos como la educación pública”, apunta Cánepa.



“La educación pública argentina sigue siendo un valor por el que somos reconocidos en muchas partes del mundo y que ha permitido a lo largo de nuestra historia generar procesos importantes de contención y movilidad social”, subraya la dirigente de Juventudes Sur.



Cánepa indica: “En este mes se cumplieron 47 años desde los terribles hechos acontecidos la noche del 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata, en donde la última dictadura militar secuestró y torturó estudiantes secundarios que peleaban por el boleto estudiantil. Los/as jóvenes volvemos a salir a las calles por la defensa de los derechos humanos y la educación pública.”



“Sin educación pública no hay futuro es nuestra consigna, y nos planteamos no sólo la defensa de lo conquistado sino también la importancia de seguirnos organizando para pelear por lo que falta. Hoy miles de jóvenes en un contexto de profunda crisis económica ven afectados sus derechos más básicos y eso no puede ser una realidad a la que nos acostumbremos” concluye coordinadora juvenil.