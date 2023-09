Zdero: “Hemos sido capaces de convocar a todos y de escuchar a todos”

Chaco On Line

En una conferencia de prensa en el hotel Amerian, ante medios locales y nacionales, Zdero expone sobre su propuesta gobierno y sobre la transición hacia los primeros días de diciembre.

Lo acompañan la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich; y la vicegobernadora electa Silvana Schneider.

“Hemos sido capaces de convocar a todos y de escuchar a todos, y de que esas propuestas sean realmente lo que nos estaban pidiendo, es también parte de un fin de ciclo, creo que también estuvo 16 años y que prometieron cada cuatro años, exactamente lo mismo; la diferencia es que dijo que estos cuatro años lo iba a cumplir y no lo pudo cumplir y creo que la gente de esas cosas se cansa”, dice entre los primeras expresiones como mandatario electo.

Luego de la presentación formal, ante la multitudinaria presencia de micrófonos, cámaras y celulares, Zdero comenta el momento trascendental del proceso electoral, en el qué se comunica con Capitanich.

“He tenido la comunicación del gobernador, ayer aproximadamente a las 21.15, en el cual reconoció que el resultado era irreversible”, expresa. Poco después, dice “en democracia debemos naturalizar, que estas cosas deben darse, independientemente que yo no comparto muchas cosas con este gobierno, tampoco con el gobernador, hay cosas que tenemos el pensamiento completamente diferente”.

Transición

Acerca de los próximos días que les esperan a los chaqueños, indica “que la transición nos permitirá tener un pensamiento claro, de algunas cuestiones que tenemos que saber, porque hoy no tenemos acceso a la información, eso le permitirá a nuestro equipo, ver de qué forma la vamos a incluir”.

“Ayer se ha comunicado admitiendo que hemos ganado las elecciones y que ponía a disposición un proceso de transición, que nosotros los veníamos reclamando desde hace mucho tiempo”, detalla. Luego especifica que “tenemos casi 250 pedidos de informes y nos ha contestado solamente uno, necesitamos tener certidumbre acerca de cosas que son poco claras, que los empleados y la misma gente nos acerca, que tenemos que tener de la misma mano del gobierno”.

Piquetes

Uno de los temas claves acerca de los que Juntos por el Cambio hace hincapié y sobre el cuál Zdero insiste es el control a la libre circulación.“Quiero que se respete la Constitución, que nadie impida la libertad de circular, se aplique la Constitución Nacional, se apliquen las leyes, que no discutamos sobre lo que está mal, nadie le puede impedir a otro la libertad de circular; en esta provincia eso se naturalizó, y se empezó a naturalizar la violencia; y, por supuesto decir que no creemos en los Estado paralelos, hoy tenemos que articular con todos los intendentes, no con los amigos del gobierno que administran más dinero que los intendentes y sino vayan a ver lo el Plan Fines”, dispara.

Bullrich en Chaco

Destaca la presencia de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, a poco de conocerse el resultado electoral. “Estamos muy contentos con que Patricia nos haya visitado, que nosotros queremos que sea la próxima presidenta, porque al Chaco también le sirve alguien que conoce, alguien que siente, alguien que abraza el federalismo, imagínense si un país federal no se construye sin ese federalismo, en el que se escuche a todos los argentinos a través de sus gobernantes”, menciona.

"Primero vamos a trabajar para que esta situación de tercios, nos pueda dar concretamente la posibilidad de dar vuelta de página, nosotros vamos a trabajar incansablemente para que Patricia Bullrich gane y sea la presidenta", resalta.

El futuro gabinete

En relación al equipo que secundará a Zdero en sus tiempos de gobierno dice que “el gabinete lo vamos a anunciar a pocos días de asumir, no lo vamos a hace ante porque estamos trabajando con todos los equipos, decirles que no importa de qué color sean vamos a convocar a los mejores”.

Pases a planta

En relación a la estructuración de los ingresos a la estructura del Estado chaqueño, Zdero afirma que se hará “ordenadamente porque hay que terminar con la precarización laboral”.