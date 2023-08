Cuesta propone lucha contra los piquetes y la tracción a sangre

Chaco On Line

La candidata a intendenta de Resistencia por el Frente CER (Corriente de Expresión Renovada), Élida Cuesta, se refiere al tránsito en la capital chaqueña. Además, se compromete a mejorar la circulación con corredores viales en los barrios y a luchar contra la tracción a sangre y los piquetes.

Una de las mayores demandas de los vecinos capitalinos es mejorar el tránsito en Resistencia, lo cual tiene que ver con la necesidad de los trabajadores de ingresar cómodamente al macro y microcentro de la ciudad. “Vamos a optimizar el tránsito con un nuevo, moderno y sincronizado sistema de semaforización, incorporando también para las y los peatones puntos de mayor circulación en avenidas y corredores”, subraya la candidata del CER.

La también titular de la Cámara de Diputados chaqueña pretende reforzar el cuerpo de inspectores viales con más equipamiento y movilidad acordes a sus actividades, como asimismo concienciar a la ciudadanía con campañas de educación vial sin sanciones. Además, propone una nueva alternativa urbana con un plan de ciclovías, señalización horizontal y vertical de cruces peatonales, carriles exclusivos de transporte público, estacionamiento de taxis, remises y el mejoramiento de calles.

Basta de piquetes

Cuesta considera que la ciudad no puede seguir siendo rehén de los dirigentes piqueteros. “Reforzamos nuestra postura de decir no a los piquetes y vamos a tomar las medidas necesarias para que los métodos de protesta no impliquen el corte de calles”. En ese orden, apunta que “tenemos que continuar con el Código de Tránsito y abordar también la sustitución definitiva de la tracción a sangre por otros medios de transporte”.