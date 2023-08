Agustín Romero: “Los planes sociales nunca sacaron a nadie de la pobreza"

Chaco On Line

La primera instancia del Debate Electoral 2023 se realiza con los candidatos a diputados provinciales, en el hotel Platinum de Charata.

Los candidatos comparten sus propuestas legislativas en relación al desarrollo económico, desarrollo humano, seguridad y justicia. En un cuarto bloque, responden tres preguntas de los televidentes, que las hacen llegar mediante las vías de comunicación habilitadas.

El candidato a diputado provincial Agustín Romero inicia su exposición en relación a la producción, industria y empleo afirmando: “Los planes sociales nunca sacaron a nadie de la pobreza; todo lo contrario, hacen dependiente a la persona de la limosna que le da el Estado”.

Luego indica que su propuesta está fundamentada en “la planificación ordenada en base a prioridades y reglas claras”.

Los ejes para el desarrollo, según Romero son “la Logística, para potenciar la capacidad productiva de Charata, Las Breñas, Villa Ángela, Campo Largo, Hermoso Campo”. Expresa “la urgencia de recuperar el tren y materializar la ruta 13. El Gran Resistencia necesita el desarrollo de un Polo Científico y Tecnológico para completar la cadena de valor y fortalecer la conectividad inteligentemente”.

Propone “potenciar la industria maderera de la zona de Plaza, Quitilipi y Machagai con investigación + diseño; incubadoras de empresas, diseño industrial, y ferias. Para la región norte, la clave del desarrollo está en diversificar la producción de alimentos, sin prácticas monopólicas, ni públicas ni privadas”.

El segundo eje temático aborda la cuestión del desarrollo humano, teniendo en cuenta la discapacidad, juventud y deportes, género y diversidad y pueblos indígenas. "La pobreza es la mayor vulneradora de derechos”, asevera el candidato. “En la pobreza no hay salud, no hay educación, no hay igualdad. Hay Violencia, miseria y tristeza", remarca.

Romero avanza explicando la propuesta, en relación a la nueva Ley de Compensación Salarial, Ley de Blanqueo Laboral, Ley de Empleo Joven y las Prácticas Profesionales Asistidas. También plantea la construcción de Centros Regionales de Recuperación de Adicciones y la Ley de Accesibilidad Universal en Infraestructura.

Avanzando en la cuestión de género, plantea la creación de Secretarías en materia de género, ampliación de la Ley de Violencia Familiar, y unificar la Ley de Cupo Laboral en una Nueva Ley de Inclusión.

“Insisto en las prioridades acando a la gente de la pobreza y generando empleo digno es como se empieza la inclusión”, expresa Romero.

En el último eje, los candidatos explican sus propuestas en relación a la calidad institucional y políticas anticorrupción; cuestiones englobadas en el tema de seguridad y justicia.

“En este tema quiero ser implacable y extremadamente claro. Nuestro gobierno no va a proteger delincuentes. Punto.”, indica Romero, y explica: “Nuestra política de justicia va a ser dejar de interferir en ella. Dejar de presionar a los jueces, dejar de proteger delincuentes, dejar de utilizar a las víctimas para hacer política. Ni el ejecutivo ni el legislativo tienen que andar metidos en la justicia. Esto no es mi opinión, lo dice la Constitución Nacional y lo reafirma la Provincial. Independencia de poderes. Lo que vamos a garantizar es que la justicia tenga nombrados todos sus cargos de manera firme y que tengan presupuesto suficiente para ser eficientes.”

A continuación, desarrolla la propuesta legislativa, explicando la necesidad de una nueva Ley de Seguridad Pública, los órganos de contralor en manos de la oposición, la creación de los Juzgados Multifueros garantizando el acceso a la justicia de todos por igual; entre otras.

Al finalizar el debate, Romero expresa: “Me quedo muy preocupado. Los candidatos manifestaron una gran falta de conocimiento del territorio, de creatividad en las propuestas para solucionar los problemas estructurales de la provincia, y de sinceridad a la hora de plantear algunos puntos.”

“Estamos atrapados en una grieta que nos tira hacia los costados. El camino fácil es destruir y criticar, nosotros estamos preparados para construir. El CER es una coalición de fuerzas que recoge las mejores costumbres del peronismo, del radicalismo y del socialismo.”

“Hoy el pueblo del Chaco tiene la oportunidad de elegir quiénes van a hacer las leyes; queremos que nos den la oportunidad. Sabemos lo que hay que hacer, y podemos hacerlo juntos”, finaliza Romero.