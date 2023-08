El rap de Alón sonará en By Bye La Fiesta

Chaco On Line

El rapero Alón se suma a la grilla de artistas para este viernes en la tercera edición de Bye Bye. La Fiesta en Resistencia Alón se une a Negroovs y Algo al Spiedo este viernes 11 de agosto a las 21 horas, en el club Social Resistencia (Alberdi 283) en la tercera edición de Bye Bye La Fiesta.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en passline.com . El carismático rapero Alón se unirá a la fiesta, prometiendo llevar su energía única al evento que ya ha cautivado a los amantes de la música y la diversión en la capital chaqueña. Lans Quartet no podrá participar en esta ocasión.

La incorporación de Alón al line-up agrega un nuevo nivel de emoción al evento, ya conocido por su combinación de música en vivo, producción escénica y un ambiente de celebración. Alón, un representante destacado de la cultura hip hop urbana, ha ganado reconocimiento por su habilidad para moverse entre diversos géneros musicales, incluyendo el rap, el reguetón y el denbow, lo que lo convierte en una elección apasionante para un evento que busca ofrecer una experiencia diversa.

La grilla de artistas la completan dos de las bandas de mayor crecimiento en la región, Algo al Spiedo y Negroovs. Giancarlo Scolari será el encargado de cerrar la noche con un dj set de canciones para bailar.

ARTISTAS Algo al Spiedo es un proyecto musical que se procura un concepto de canción en canción, buscando expresar en las letras lo absurdo e irónico que resulta ser el vivir cotidiano y la vida en sociedad que llevamos diariamente.

Negroovs es creado por Samuel Bermúdez (voz y batería), en 2020. Luego se suman a esta idea Facundo Orrego en Bajo y Producción, Kevin Martinez en Batería y David Acevedo en guitarra y voz. Negroovs, es una banda de todos lados: Chaco, Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas. Los sonidos y colores que emergen de sus creaciones están vinculadas a estos paisajes y su caminar en total armonía con lo adquirido en el recorrido y la búsqueda que no es solo musical. Hip hop, funk, bombos legueros, trap con guitarras y bajos. Un entramado de paisajes sonoros descansando en versos que no delimitan generaciones, si no que abrazan diferencias.

Alón rapero, letrista, productor autodidacta, oriundo del Norte argentino, específicamente Resistencia, Chaco,su referencia como uno de los freestyle local que viene marcando tendencia en el NEA. Hijo de la cultura hip hop urbana, sabe moverse por todos los géneros sin tapujos, el rap,el denbow son parte de la insignia que se lleva por delante. En los pocos años que carga de carrera es elegido para telonear artistas de la talla de Trueno, Catriel , Luck Ra.